Querétaro resalta por el desarrollo de autopartes de alta calidad: INA

Querétaro, Qro. Además de ser el quinto productor de autopartes en el país, Querétaro sobresale por el desarrollo de piezas y sistemas automotrices de alta calidad, explicó el presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Francisco González Díaz.

Al hablar de la participación del estado en la industria autopartista, ahondó que la expectativa es que Querétaro se mantenga entre las entidades líderes en el desarrollo de este sector.

“Querétaro se mueve en autopartes y en desarrollos de alto nivel, es un estado que no se caracteriza por mano de obra barata, pero sí muy calificada, entonces, en general la expectativa es alta en Querétaro y que siga liderando en ese sentido, como otras entidades del país, pero es la parte de la capa alta de calidad”, apuntó.

La fabricación de autopartes, de enero a septiembre del 2025, sumó un valor de 7,010 millones de dólares en Querétaro, aportando 7.8% del valor nacional y colocándose como el quinto productor del país.

Por encima de Querétaro se colocó Coahuila que lidera la lista con una participación de 15%, Guanajuato con 13.7%, Nuevo León con 13.1% y Chihuahua con 8.8%, de acuerdo con datos de la INA.

El industrial explicó que Querétaro es parte de las entidades que están participando en el desarrollo de sistemas automotrices y software, componentes que serán utilizados cada vez más en los vehículos.

Se tiene proyectado que en el lapso 2035-2040, casi un tercio (35%) del vehículo será software; en la actualidad, la integración es menor (de 5 a 10%), lo que abre un campo de oportunidades para el desarrollo del sector en el país. Uno de los objetivos es que esa participación del software se desarrolle en el territorio mexicano.

El presidente de la INA explicó que el país tiene las capacidades para desarrollar estos sistemas que tendrán una mayor integración en las unidades, aunque reconoció que esa labor requerirá de formar al capital humano.

“Sin duda sí (se tiene las capacidades), desde el embedded software que va en el circuito hasta la parte del manejo del tablero de interiores, se tiene la capacidad; obviamente lo que se requiere es seguir desarrollando talento porque esta parte de software avanza a una velocidad impresionante”, apuntó.

Uno de los retos, añadió, es que la industria de la electromovilidad vaya a la par de lo que el mercado requiere.

En la actualidad se utiliza software para el funcionamiento de los sistemas de entretenimiento, también para el manejo del motor hacia el sistema eléctrico y de los sistemas de confort.

“(Se implementa software) en lo que se llama cabina, lo que viene siendo el infotainment, -esta parte de la pantallita, por llamarle de alguna forma- tiene una cantidad de software atrás, porque tocas la pantalla y atrás de ello se genera mucho desarrollo, desde prender el limpiaparabrisas hasta un frenado más suave a la altura del vehículo; entonces, cómo interactuar con los distintos centros de cómputo, la idea es que será uno o algunos en el vehículo, cómo se integran, cómo puede tener una reacción, tiene que ser totalmente perfecta porque ni modo que falle ese software en el camino”, expresó.

Partes eléctricas

Información de la INA precisa que los grupos de autopartes con mayor valor de producción en el país (de enero a septiembre) fueron las partes eléctricas (19.2%), las transmisiones y embragues (9.8%), las telas, alfombras y asientos (9.1%), partes de motor (8.1%), así como la suspensión y dirección (6.7 por ciento).