Chihuahua cierra 2025 con solidez turística

Durante el 2025, Chihuahua recibió a 8,262,895 visitantes, lo que representa un incremento de 3.45 % en comparación con el año anterior, de acuerdo con los datos preliminares de la Secretaría de Turismo estatal.

Mientras que la derrama turística alcanzó los 17,398.41 millones de pesos, un crecimiento de 8.51%, lo que indica no sólo más llegadas, sino un turismo con mayor capacidad de gasto y estadías más prolongadas.

Este desempeño es el resultado de una estrategia de diversificación y valor agregado, tal como la designación de Chihuahua como sede principal del concurso México Selection by CMB (Consurso Mundial de Bruselas) y la obtención de 34 medallas para sus vinos, sotoles y cervezas locales, que proyectaron al estado como un referente enológico, para un nicho de turismo dispuesto a pagar por experiencias gourmet.

Otro pilar

La ocupación hotelera promedio en el estado alcanzó 62.04%, que superó en más de un punto porcentual la cifra del 2024. El flujo de pasajeros aéreos creció 1.93 %, totalizando más de 4 millones de viajeros, que se apoya en la conectividad y accesibilidad aérea.

Otro de los pilares es el posicionamiento del turismo de aventura y naturaleza con el Parque Barrancas, que opera bajo estrictos modelos de sostenibilidad al tiempo que vincula a las comunidades a la cadena de valor turística.

"El Parque Barrancas involucra el 90% de su personal de gente de la región, donde un 33% son rarámuris, esto transforma la sostenibilidad en un esquema de redistribución y arraigo, donde la derrama económica se multiplica en las comunidades anfitrionas”, explica Raúl Rodríguez, director del parque.

La elección de las Barrancas del Cobre para albergar etapas de la prestigiosa Ultra Trail Mont Blanc 2025, con dos mil corredores internacionales, validó globalmente el potencial del destino para este segmento de alto rendimiento.

Este enfoque integral responde a una demanda turística global creciente, el visitante moderno, particularmente el de alto poder adquisitivo, no solo consume valida y premia con su elección a aquellos destinos que demuestran un compromiso ético y tangible, señaló Rodríguez.

El modelo de sostenibilidad del Parque Barrancas se fundamenta en la gestión hídrica circular con tratamiento y reúso total de aguas; transición energética completa hacia fuentes solares, eliminando el uso de diésel; y un sistema de residuos cero que integra reciclaje y compostaje para cerrar el ciclo de los desechos.