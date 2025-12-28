Colección FEMSA celebrará 50 años con magna exposición

La Colección FEMSA, considerada uno de los acervos privados de arte más importantes de América Latina, estará cumpliendo 50 años en 2027 y los celebrará con la magna exposición Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la Colección FEMSA, que se presentará en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) en marzo de 2026.

A partir de la obra El maizal (Milpa seca) de Gerardo Murillo, Dr. Atl, desde 1977 se fue conformando una colección que hoy suma más de 1,320 obras provenientes de 786 artistas, algunos de ellos icónicos del siglo XX, como Diego Rivera, Remedios Varo, Leonora Carrington, Lygia Clark, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Francisco Toledo, Pedro Friedeberg, Juan Soriano, María Izquierdo y otros más contemporáneos, cuyas carreras son referente en este siglo XXI, como Gabriel Orozco, Betsabeé, Romero, Flor Garduño, Graciela Iturbide o Jorge Méndez Blake.

Constelaciones y derivas..., que se integra por una selección de alrededor de 170 obras –una de ellas, del artista argentino Ad Minoliti, ha sido comisionada especialmente para esta presentación– abrirá al público del 20 de marzo al 9 de agosto de 2026, proponiendo nuevas lecturas de esta colección corporativa a partir de las diversas miradas y exploraciones que han marcado la producción artística latinoamericana durante los siglos XX y XXI.

Paulina Bravo, curadora en jefe de Colección FEMSA, explica que la exposición está concebida "a partir de un modelo de constelaciones que se aleja de narrativas únicas y lineales para activar conexiones entre obras, épocas y geografías. Este enfoque revela la multiplicidad de lenguajes y perspectivas que atraviesan el arte de la región, invitando a pensar el arte latinoamericano más allá de categorías nacionales o cronológicas".

Por su parte, Eugenia Braniff, curadora asociada y consejera de Colección y Bienal FEMSA, señaló: Constelaciones y derivas será la presentación pública más amplia de obras de la Colección FEMSA que se haya presentado en México (...) Esta exposición permite redescubrir piezas de grandes exponentes latinoamericanos en diálogo con otras integradas a lo largo de 50 años de Francis Alÿs, Vivian Suter, Beatriz González, Damián Ortega y Julio Galán, invitando a una comprensión más amplia y profunda del arte latinoamericano”.

“Más que la culminación de cinco décadas de labor, esta muestra es un homenaje a la visión de quienes fundaron la colección, quienes buscaron reconocer el talento de nuestra región y garantizar que el arte continúe siendo accesible para todas y todos”, añadió Paulina Bravo.

El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey albergará la muestra de la Colección FEMSA de marzo a agosto. Foto EE: EspecialCreditos automáticos

Desde el año 2000, la Colección FEMSA adquirió un carácter itinerante, ampliando su presencia a través de colaboraciones con museos y organizaciones de diversas regiones, rasgo que ha contribuido al espíritu de apertura, colaboración y movilidad que la distinguen de otras colecciones de arte privadas.

“Desde hace 135 años, FEMSA ha mantenido un compromiso con las artes, consciente del impacto profundo que la cultura tiene en el desarrollo de las comunidades. Esta exposición representa el resultado de cinco décadas de trabajo, dedicación y apoyo a las y los artistas de América Latina. Presentarla nos permite compartir la diversidad de su producción artística, mientras iniciamos los próximos 50 años de nuestra visión por acercar el arte a un mayor número de personas”, aseguró Laura Pacheco, gerente de Colección y Bienal FEMSA.

La exposición estará acompañada por un programa público que ampliará los ejes de investigación de la muestra a través de actividades en distintos formatos, incluyendo conferencias, charlas, activaciones y talleres.