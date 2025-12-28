Pemex reactiva refinación, más lento de lo planeado

En un año marcado por diversas incidencias en la puesta a punto de su nueva refinería Dos Bocas (Olmeca), la actividad de transformación de crudo de Pemex llega a la recta final del 2025 en un tono de recuperación, pero más lenta de lo esperado.

De enero a noviembre el proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) de la empresa estatal opera en territorio mexicano creció 9.9% a 998,000 barriles diarios (bd), lo que significa el nivel más alto para un lapso similar desde el 2016, cuando se alcanzaron 948,000 bd, con la diferencia de que la tendencia actual es al alza y entonces era a la baja.

El avance se logró gracias a la refinería Olmeca –que este 2025 vivirá su primer año completo de actividad–, al aportar 126,000 bd de proceso; en tanto, los otros seis complejos del SNR (Madero, Cadereyta, Tula, Salamanca, Tula, Minatitlán y Salina Cruz) contribuyeron con 872,000 bd, cifra 2% inferior a la registrada en enero-noviembre del 2024.

Sin embargo, tanto en crudo procesado como en elaboración de combustibles, el rendimiento del SNR para el 2025 (excluyendo la refinería texana Deer Park) se perfila por debajo de la meta establecida por la propia Pemex en su Plan Estratégico 2025-2035, presentado a finales de agosto pasado.

Según el documento, para todo el 2025 el SNR de Pemex debería alcanzar un proceso de crudo promedio de un millón 50,000 barriles diarios (150,000 bd de la refinería Olmeca y 900,000 bd de las otras seis), por lo que a noviembre el rendimiento está todavía 5% por debajo de lo proyectado.

Solo como referencia: en su recta final, en julio del 2024, la anterior dirección de Pemex, a cargo de Octavio Romero prometió que para el primer trimestre de este 2025 el SNR (sin Deer Park) estaría procesando un millón 483,000 bd, con un aporte de 340,000 bd de la refinería Olmeca (su máxima capacidad) y un millón 143,000 bd del resto de refinerías.

A punto de terminar el último trimestre del 2025, el proceso de crudo de Pemex está 32.7% por debajo de esa proyección del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Elaboración de combustibles

En cuanto a la producción de destilados en el SNR (sin Deer Park), el volumen creció 21.6% interanual a 606,000 barriles diarios, la mayor cantidad para los primeros once meses del año desde el 2015, cuando se alcanzó una cifra de 702,000 bd, aunque en ese momento la tendencia era a la baja.

Al desagregarse la cifra de producción de este 2025 se observa un incremento de 20.6% en gasolina a 348,000 bd; un alza de 21.4% en diésel a 216,000 bd en diésel; y un aumento de 31.5% en turbosina a 43,000 bd.

Del total de combustibles destilados elaborados, la refinería Olmeca aportó 95,000 bd, cifra 342.4% mayor frente a la del 2024, mientras que el resto del SNR contribuyó con 511,000 bd, es decir, con 7.1% más.

Sin embargo, estos 606,000 bd de combustibles producidos en territorio nacional se quedan 11.6% por debajo de los 686,000 bd proyectados en el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex.

En este documento, la empresa estatal desagrega así la meta productiva del 2025: 415,000 bd de gasolina, 226,000 bd de diésel y 45,000 bd de turbosina.

Y nuevamente como referencia, si la producción alcanzada a noviembre se compara con lo prometido por la administración lopezobradorista la brecha es aún mayor, pues en julio del 2024 la promesa era que para el primer trimestre de este año el SNR (sin Deer Park) estaría elaborando un millón 50,000 barriles diarios de gasolina, diésel y turbosina, es decir, 73% más de lo conseguido hasta la fecha.

Noviembre, ¿punto de inflexión?

A lo largo del 2025 la narrativa de refinación de Pemex ha estado marcada por el impulso de Dos Bocas, sin embargo, su puesta a punto ha enfrentado diversas incidencias, algunas relacionadas con el suministro eléctrico, debido a problemas técnicos con interruptores.

No fue hasta noviembre cuando la refinería alcanzó el hito de procesar más de 200,000 bd de crudo (59% de sus 340,000 bd de capacidad), meta que la actual administración a cargo de Víctor Rodríguez Padilla, esperaba conseguir desde abril pasado.

De hecho, a 18 meses de su inauguración (arrancó operaciones en junio del 2024), el complejo registró dos meses sin procesar ningún barril de crudo (octubre del 2024 y enero de este 2025) y solo hasta marzo pasado consiguió superar los 100,000 bd de carga promedio.

Pero en noviembre no solo se observó un mayor dinamismo en la refinería Olmeca, sino también en las refinerías de Tula, Cadereyta y Salina Cruz, donde se observaron incrementos de proceso de 101%, 42.9% y 75.8%, respectivamente.

Gracias a estos impulsos y a Dos Bocas, en el mes el proceso de crudo en el SNR (sin Deer Park) se elevó 52% a un millón 144,000 bd, lo que significó el mejor noviembre desde 2015, cuando se alcanzó un millón 57,000 bd. Para el 2026 el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex plantea una meta de proceso para el SNR de un millón 254,000 bd, mientras que la meta para el cierre del sexenio es de 1.3 millones de bd.

