Plazas comerciales en Puebla, con plan de crecimiento

Puebla, Pue. En la ciudad de Puebla y su zona conurbada hay un plan de crecimiento en nuevas plazas comerciales para los próximos ocho años, debido al desarrollo de zonas habitacionales y la necesidad de ofrecer mejores servicios para las familias.

Así lo dijo el director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), Andrés De La Luz Espinoza, al destacar que las familias prefieren tener una pequeña plaza comercial cerca que moverse al otro lado de la ciudad.

Lo anterior, añadió, representa oportunidades para los comercios que buscan locales donde haya afluencia de posibles compradores en lugar de estar en el Centro Histórico, donde deben enfrentar la competencia desleal de los vendedores ambulantes.

Ante ese escenario, consideró que el sector de plazas comerciales seguirá creciendo, no al ritmo de hace diez años, cuando se tuvo un desarrollo exponencial y desordenado del sector, porque hubo la construcción de pequeños complejos sin un estudio de mercado.

Indicó que tras esos errores, los desarrolladores replantearon sus modelos de negocios para tener plazas comerciales donde existieran oportunidades de mejor actividad comercial.

“Dejamos de tener un crecimiento desmedido del sector, ya que las nuevas plazas obedecen a una necesidad de acercar servicios a los ciudadanos”, reiteró.

Explicó que los constructores trabajan bajo el esquema de preventa de locales como ocurre con las casas, para garantizar que tengan un dueño y se encarguen de tenerlos ocupados para garantizar una renta mensual, lo cual para algunos se vuelve un “modus vivendi”, ya que no se deprecia el valor de su inversión.

Bajo este contexto, indicó que empresas locales y nacionales ven en el sector comercial oportunidades factibles para seguir construyendo, por lo que Puebla es un mercado atractivo para invertir.

Andrés De La Luz Espinoza destacó que la periferia de Puebla tiene terrenos para hacer más complejos, es decir, cerca del periférico ecológico, que cruza por cinco municipios: Puebla capital, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc, Cuautlancingo y Coronango.

Sobre las inversiones requeridas, ahondó que en cada espacio se invierten entre 7 y 10 millones de pesos sin contar lo que cueste el terreno que generalmente oscila entre 2 y 3.5 millones de pesos.

Zonas mejores para inventor

El representante de 74 complejos, con 5,000 locales, indicó que las zonas con mejores oportunidades de invertir, por su crecimiento urbano son Puebla, San Andrés Cholula y Cuautlancingo.

En este tenor, negó que haya un déficit de tierras para su sector, aunque el costo del metro cuadrado subió entre 40 y 50% desde hace seis años.

Mencionó que los constructores están dispuestos a pagar el precio, porque saben que hay garantía del retorno de la inversión a siete años o más.

Puntualizó que también la llegada de turistas propicia que haya más plazas comerciales, ya que al menos hacen una parada para descansar y comer.