EU buscará cambiar reglas de origen a manufacturas no automotrices

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) planteó que le interesa realizar cambios a las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en productos manufactureros no automotrices.

En su informe al Congreso sobre la revisión del T-MEC, Jamieson Greer, titular de la USTR, incluyó este asunto como el primer punto en una serie de ajustes al Tratado que involucran a México y Canadá.

“(Se requiere el) fortalecimiento de las normas de origen para bienes industriales no automotrices para asegurar que los beneficios del comercio de esos productos fluyan sustancialmente a las Partes”, dijo Greer.

De enero a noviembre de 2025, las exportaciones mexicanas no automotrices sumaron 383,113 millones de dólares, lo que implica un aumento de 16.7% a tasa anual y 63.3% del total de las ventas externas de productos del país, de acuerdo con datos de Banxico.

El fortalecimiento de las reglas de origen del sector automotriz fue uno de los principales cambios que introdujo la primera administración del presidente Donald Trump en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cuando este acuerdo reemplazó en julio de 2020 al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

A medida que las reglas de origen se hacen más duras, se aumenta el uso de insumos, partes y componentes producidos en América del Norte en bienes comercializados en la región con menores o nulos aranceles, restringiendo la proveeduría de otras regiones.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, actualmente el Valor de Contenido Regional establecido en el T-MEC para, por ejemplo, televisores de pantalla plana es de 60%; de 40% para partes televisores y de 50% para manufacturas eléctricas.

Jason Marczak, vicepresidente y director sénior del Centro para América Latina Adrienne Arsht (una iniciativa del Atlantic Council), con sede en Washington, remarcó que ha ocurrido una reducción significativa en las importaciones y la participación de mercado de las importaciones estadounidenses procedentes de China en diversas áreas durante los últimos años. En particular, esto ha sucedido en maquinaria, equipos médicos, metales, plástico y caucho.

“En esencia, se ha producido una reducción de casi 8% en todas las importaciones procedentes de China, mientras que hemos visto un aumento en las de nuestros socios norteamericanos”, dijo Marczak, en el proceso de consultas sobre la revisión del T-MEC.

Marczak consideró que parte del camino para acelerar aún más este proceso pasa por analizar cómo se puede seguir mejorando la armonización y modernización aduanera. En su opinión, esto conlleva la posible estandarización de algunos de los certificados de origen en los tres países, de modo que exista un modelo común para declarar el origen de un producto. Con ello se reduciría la ambigüedad en torno a la fuente original de un producto y minimizaría la confusión entre los tres países.

“Creo que mejorar las reglas de origen será absolutamente fundamental mientras analizamos la revisión y garantizamos que las reglas de origen ayuden a reforzar las industrias en Estados Unidos, México y Canadá, especialmente con respecto a productos que son críticos, como los productos electrónicos y otros bienes esenciales para la seguridad económica de Estados Unidos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial”, dijo.

Para los analistas de Banco Base, el crecimiento de las exportaciones mexicanas no automotrices se debe a que los aranceles que Estados Unidos impuso a México bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no se cobran al pie de la letra y el cumplimiento de México con el T-MEC se mantiene elevado, mientras que los aranceles sectoriales que se aplican al sector automotriz sí se están cobrando.

Por esta razón, las exportaciones automotrices acumulan una contracción de 4.6% en los primeros 11 meses.