Wall Street sube tras suspensión de ataques de Estados Unidos contra Irán

Los tres principales índices de Wall Street subieron con fuerza este jueves, alimentados por la decisión del presidente de estadounidense, Donald Trump, de suspender de último momento los ataques contra Irán. Las golpeadas tecnológicas registraron compras de oportunidad.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por 30 gigantes, ganó 1.86% hasta 50,848.75 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, ganó 1.75% a 7,394.30 puntos. El índice Nasdaq Composite tecnológico se movió 2.54% a 25,809.66 puntos.

Trump suspendió sus planes para lanzar nuevos ataques contra Irán, impulsando la demanda por ⁠activos de riesgo. Afirmó ⁠más tarde que el estrecho de Ormuz, clave para el comercio del petróleo, se abriría tan pronto como se firmara un "gran acuerdo" en cuestión de días.

El precio del petróleo estadounidense WTI cedía más de 4% a un poco más de 86 dólares por barril. El aumento de los precios de la energía por la guerra ha sido de los principales factores de fortalecimiento para el dólar, ante las expectativas de alza en la tasa por la inflación.

Más temprano se dio a conocer que los precios al productor de Estados Unidos avanzaron en mayo más de lo previsto, impulsados por mayores costos energéticos. El índice avanzó 1.1% anual en mayo, sobre una expectativa del mercado 0.7% e igual que el reporte de abril.

Las empresas tecnológicas, sensibles a las apuestas de alza de tasas de interés, experimentaron alzas por compras de oportunidad. El gigante de los semiconductores Nvidia (+2.22%) subió, mientras que el índice SOX de semiconductores de Filadelfia se disparó 7.91 por ciento.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 cerraron la jornada con ganancias, con el de industriales (+3.25%) y el de materiales (+3.26%) liderando las ganancias, seguidos por el de tecnologías de la información (+2.94%). Las acciones de energía (-2.06%) lideraron los retroceso.