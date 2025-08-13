Wall Street sube; S&P 500 y Nasdaq marcan récords ante crecientes apuestas de recorte de tasas

Los tres principales índices de Wall Street suben la mañana de este miércoles. El mercado se entusiasma con la apuesta cada vez más imperante de que la Reserva Federal (Fed) recorte su tasa de interés en septiembre, y lleva al S&P 500 y al Nasdaq a nuevos récords.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, gana 0.78% a 44,803.39 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 0.20% a 6,458.92 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico sube 0.13% a 21,709.57.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Scott Bessent, entusiasmó a los inversionistas esta mañana, al comentar en en una entrevista que es casi seguro que la Fed empiece a bajar las tasas y que se esperan varios recortes, y entre ellos uno de 50 puntos básicos.

Los datos de inflación de julio por debajo de los esperados publicados ayer se sumaron a las señales de debilidad en el más reciente reporte de nómina no agrícola, elevando la apuesta por un ajuste de tasa de 25 pb en septiembre a 99.9%, según Fed Watch de CME.

Diez de los 11 principales sectores del S&P 500 avanzan, encabezados por las compañías de consumo discrecional, que avanza 1.1%. Al interior del Dow Jones, la mayoría de los valores operan en terreno positivo. Destacan UnitedHealth (+3.07%) y Nike (+2.98%).