ÍCARO: el programa que profesionaliza el talento creativo

Arte & Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego y Banco Azteca, en colaboración con México Territorio Creativo y Design Week Mexico, anunciaron la apertura de la convocatoria 2026 de ÍCARO, la primera plataforma integral en México dedicada a la incubación empresarial de emprendimientos en las industrias culturales y creativas.

Las industrias culturales y creativas representan cerca del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y generan más de un millón de empleos en México, de acuerdo con cifras del Inegi. Sin embargo, el sector enfrenta desafíos estructurales vinculados a la informalidad, la limitada capacitación empresarial especializada y el acceso restringido a herramientas de escalabilidad.

Una proporción considerable de creadores y emprendedores culturales combina su práctica creativa con otras fuentes de ingreso ante la fragilidad de sus modelos operativos, lo que limita su crecimiento y sostenibilidad.

ÍCARO surge en 2024 como una iniciativa orientada a profesionalizar el talento creativo mediante un modelo estructurado de formación empresarial.

En sus dos primeras generaciones, el programa ha acompañado a más de 40 emprendimientos en distintos estados del país, entre ellos Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Yucatán, Veracruz, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Nuevo León y Jalisco, consolidando una comunidad de emprendedores que hoy operan con mayor claridad estratégica, sostenibilidad financiera y proyección de crecimiento.

ÍCARO responde a este contexto mediante una metodología especializada diseñada específicamente para el sector creativo, en la que se conjuga el valor creativo y estético con las posibilidades de entrar en un mercado, integrando visión estratégica, modelo de negocio, estructuración operativa, sostenibilidad financiera, proyección comercial, propiedad intelectual, patrimonio cultural e impacto social y ambiental.

El acompañamiento se desarrolla durante ocho meses por expertos de primer nivel en emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial, con experiencia directa en la articulación entre arte, cultura y empresa.

Hace unos días se anunció el lanzamiento de la convocatoria para la Incubadora ÍCARO 2026, la cual seleccionará hasta 30 emprendimientos que recibirán una beca integral de formación con un valor estimado de $150,000 pesos mexicanos, otorgada por Arte & Cultura y Banco Azteca.

El programa contempla 182 horas de formación en línea sincrónica, mentorías especializadas y sesiones presenciales estratégicas en la Universidad de la Libertad.

La estructura académica se articula en seis ejes: pensamiento estratégico, innovación y creación de valor, modelo de negocio y estrategia comercial, transformación digital, finanzas y rentabilidad, así como narrativa de marca y propiedad intelectual. Este enfoque permite fortalecer de manera integral los componentes empresariales del emprendimiento creativo.

En la presentación participaron Sergio Vela, director general de Arte & Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego; José Manuel Azpiroz, director de Comunicación de Grupo Elektra; Andrea Cesarman, socia fundadora de México Territorio Creativo/Design Week México; y Álvaro Hegewisch , director ejecutivo de Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego y director del programa ÍCARO.

Al concluir la presentación oficial, se llevó a cabo el showcase de la segunda generación, donde 13 empresas finalistas presentaron la evolución de sus proyectos ante un panel conformado por líderes del ámbito cultural, empresarial y financiero, lo que reflejó el impacto del programa en la consolidación de modelos de negocio viables y competitivos; también se entregaron reconocimientos y menciones honoríficas para las empresas más destacadas.

Con el respaldo institucional de Banco Azteca, la dirección ejecutiva de Arte & Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego y la colaboración estratégica de México Territorio Creativo y Design Week Mexico, ÍCARO busca consolidar un ecosistema en el que la creatividad mexicana se desarrolle con rigor empresarial y proyección económica, ampliando las posibilidades de que más emprendedores consoliden su actividad creativa.