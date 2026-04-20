Maru Campos encabeza homenaje póstumo a elementos de la Agencia Estatal de Investigación

El director de la AEI Pedro Román Oseguera y el oficial Manuel Genaro Montes, perdieron la vida en un accidente automovilístico.

La gobernadora Maru Campos encabezó la ceremonia en que se rindieron honores a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), que fallecieron en un accidente automovilístico ocurrido el pasado fin de semana.

El evento tuvo lugar en el helipuerto del C4, donde se dieron cita representantes de los tres niveles de Gobierno, familiares y amigos del director de la AEI, Pedro Román Oseguera y el oficial Manuel Genaro Méndez Montes.

Al dirigirse a los deudos, la mandataria estatal afirmó que el legado que ambos agentes dejan, no se borrará con su ausencia.

“Su compromiso con la justicia y con la legalidad vive en cada investigación que su institución continúa, vive en cada comunidad que hoy camina más segura”, comentó.

Añadió que hoy los chihuahuenses les deben gratitud, misma que no cabe en protocolos ni en formas oficiales.

Reafirmó además el compromiso del Gobierno del Estado con las familias de los policías, los custodios y los agentes ministeriales.

"Ustedes seguirán formando parte de la corporación, de la Fiscalía General del Estado, y seguirán teniendo el acompañamiento y apoyo de esta gran familia", sostuvo Maru Campos.

El fiscal del Estado, César Jáuregui, enfatizó a las personas allegadas a los homenajeados, que cuentan con el apoyo y respaldo de la dependencia que él encabeza.

"Vayan siempre por el camino de la vida con la mirada de frente, con la cara hacia arriba, mostrando el enorme orgullo que da la trayectoria”, puntualizó.

Durante el acto se entregó un reconocimiento a los familiares de los elementos.

Asimismo se les brindaron los honores con el último pase de lista, las salvas de honor y se guardó un minuto de silencio en su memoria.