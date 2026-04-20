Financiamiento verde impulsa energía limpia en México

Grupo Financiero Multiva y El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) concretaron un financiamiento sindicado por 2,130 mdp a favor de Energía Real, destinado a proyectos de generación distribuida con tecnologías solares y almacenamiento en baterías. La operación, estructurada bajo el modelo de Project Finance, tendrá un plazo de 15 años y financiará cerca de 500 proyectos individuales en México.

“Es el primer financiamiento verde otorgado para proyecto de generación distribuida, que incorpora dos tecnologías: paneles solares y almacenamiento de baterías” explicó Britzia Silva, directora de Sostenibilidad de Multiva. Por primera vez en el país, se integran en un mismo esquema financiero sistemas de energía solar con almacenamiento (BESS), lo que permite optimizar la generación en sitio, mejorar la eficiencia energética y fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico. Este enfoque busca acelerar la transición hacia fuentes limpias y descentralizadas.

El financiamiento está alineado con los objetivos del Plan México y del Plan Nacional de Energía, enfocados en promover un modelo energético más sostenible. Asimismo, fue validado como crédito verde por un asesor internacional independiente y cumple con estándares como los Principios de Ecuador, las Normas de Desempeño de la IFC y criterios ESG. Estas certificaciones garantizan que los recursos se destinen a proyectos que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Energía Real, beneficiaria del crédito, cuenta con el portafolio de generación distribuida más grande del país, con 200 megawatts de capacidad instalada y más de 150 clientes. Sus soluciones incluyen sistemas solares, almacenamiento energético, suministro calificado y medición inteligente, lo que refuerza su papel en la modernización del sector energético mexicano.

Por su parte, Grupo Financiero Multiva anunció previamente que destinará 170,000 mdp en tres años para proyectos de infraestructura en sectores estratégicos, incluido el energético. Esta inversión refuerza la participación del sector financiero en el desarrollo sostenible y en la reducción de emisiones, además busca facilitar el acceso a energía limpia y competitiva para empresas. En conjunto, la operación consolida a las instituciones participantes como actores clave en la transición energética de México, promoviendo un sistema más resiliente, eficiente y alineado con los objetivos climáticos de largo plazo.