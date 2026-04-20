“Vamos contra reloj, pero terminaremos a tiempo”: Gobierno CDMX garantiza conclusión de obras mundialistas

A 50 días del inicio del Mundial de Fútbol 2026, el gabinete de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que todas las obras de movilidad e infraestructura vinculadas al evento estarán concluidas entre la primera semana de mayo y el 31 de mayo como fecha límite, pese a reconocer que la fecha está muy próxima.

Las intervenciones en el Metro, Tren Ligero, Trolebús y vialidades estratégicas ya registran avances,m cuyas inauguraciones formales ocurrirán en los próximos días, “en la primera semana de mayo empiezan algunas inauguraciones; sabemos que vamos contra reloj, pero vamos a terminar a tiempo”, afirmó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto en conferencia de prensa este lunes.

Las obras de movilidad incluyen el nuevo autobús del Centro Histórico con 11 unidades, la renovación total del Tren Ligero; lla intervención de la Línea 2 del Metro; la Línea 14 del Trolebús que conectará Ciudad Universitaria con el Estadio, y la Línea Cero del Circuito Bicentenario de Chapultepec a Ciudad Universitaria.

Las obras de la última milla en el perímetro del estadio ya fueron entregadas en su mayoría, quedando pendiente únicamente la construcción del mercado en Huipulco el cual estará a finales de abril. Los cuatro Caminos Seguros (Insurgentes, Eje Central, Paseo Acoxpa y Calzada de Tlalpan) estarán terminados en la primera semana de mayo.

Respecto al Parque Elevado que se construye en San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, señaló que el montaje de la superestructura registra buen avance, la obra concluirá el 31 de mayo.

Programa de pavimentación

El programa de repavimentación de vialidades primarias, Cualli Ohtli, continuará sin afectar los plazos del Mundial, y una vez concluida la temporada de lluvias, en octubre de 2026, se retomará la siguiente fase para seguir renovando la red vial de la ciudad.

El programa multianual arrancó el 7 de octubre de 2025 y concluirá su primera etapa el 31 de mayo de 2026, con una inversión total de 2,600 millones de pesos distribuidos en 600 millones durante 2025 y 2,000 millones en este año.

La meta comprometida es pavimentar 3.5 millones de metros cuadrados, que representa una cuarta parte de la red vial primaria de la capital, que supera los 1,000kilómetros lineales y los 15 millones de metros cuadrados. A la fecha, el avance es del 80 por ciento.

La inversión pública en la Ciudad de México asciende este año a 20,480 millones de pesos, lo que representa un incremento del 31.2% respecto a 2025, señaló secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, a través del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), acordado con el sector privado, se destinaron 10,000 millones de pesos adicionales, para fortalecer el programa Cualli Ohtli.

Por primera vez, se estableció un fondo etiquetado de 1,000 millones de pesos para las alcaldías, destinado a la repavimentación de vialidades secundarias en colonias, pueblos y barrios, mientras que el Gobierno capitalino asume la renovación de más de mil kilómetros de avenidas principales, “estamos hablando de que el presupuesto de las alcaldías tuvo un aumento de 16.9 %respecto de 2024, algo que no se veía en más de 20 años”, afirmó.