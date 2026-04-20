Martin Scorsese estrena documental sobre el Papa Francisco

Este martes 21 de abril, exactamente un año después de la muerte del Papa Francisco, el cineasta Martin Scorsese presentará en el Vaticano su nuevo film "Aldeas, the Final Dream of Pope Francis" (Aldeas, el último sueño del Papa Francisco). La proyección, de carácter privado, tendrá lugar a pocos pasos de la residencia de Santa Marta, lugar donde vivió y falleció el pontífice.

El proyecto fue impulsado por Scholas Occurrentes, el movimiento educativo católico global fundado por el propio Francisco, que ya difundió las primeras imágenes del largometraje. El rodaje se realizó en cuatro países: Italia, Indonesia, Gambia y la Ciudad del Vaticano.

El film incluye el último testimonio del Papa Francisco, grabado poco antes de su muerte y nunca difundido hasta ahora. Según su sinopsis, en el centro de la historia hay comunidades que se reúnen para crear y compartir sus propias narrativas. Entre los momentos destacados figura el regreso de Scorsese al pueblo siciliano de su abuelo, donde el director trabajó junto a jóvenes locales en la realización de un cortometraje.

Los materiales promocionales describen Aldeas como "una poderosa convergencia" de las visiones del Papa Francisco y Scorsese sobre el arte, la espiritualidad y la humanidad, y la presentan como un cine que trasciende lo convencional para convertirse en "un acto de resistencia, identidad y propósito". El propio Francisco, según el comunicado, calificó el proyecto como "extraordinariamente poético y profundamente transformador, porque llega a la raíz misma de la vida humana".

"Este film es un homenaje al Santo Padre", afirmó Scorsese. "Honra su memoria encarnando el espíritu de su ministerio y su sueño de crear una cultura cada vez más humana. En este momento de la historia, creo que eso no es solo un sueño, sino una necesidad."

La película es una coproducción de Aldeas Scholas Films, Sikelia Productions —la productora de Scorsese— y Massive Owl Productions. La dirección estuvo a cargo de Clare Tavernor y Johnny Shipley, con Amy Foster como productora. La fotografía fue firmada por Ellen Kuras y Salvatore Totino. Entre los artistas participantes figuran el actor Babou Ceesay (África), la actriz Happy Salma (Asia) y el director italiano Giuseppe Tornatore, ganador del Óscar (Europa).

El proyecto se financió de manera independiente mediante patrocinadores y donantes internacionales, y sus ingresos se destinan íntegramente a sostener y expandir la iniciativa a escala global.