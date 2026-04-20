Scott O'Neil: “México es mercado emergente para LIV GOLF”

Scott O'Neil, el CEO de LIV Golf ha visitado personalmente, dos lugares en México: Los Cabos y la CDMX. Siente que puede hablar sobre las oportunidades de negocio que ambos lugares pueden ofrecen al golf y fuera de eso, considera que falta camino por recorrer.

La liga llegó a México en 2023, con su primer torneo en Mayakoba y regresarán a Chapultepec en el 2027. El empresario estadounidense atendió a El Economista en el campo de Golf de Chapultepec, donde Jon Rahm y su equipo Legion XIII consiguieron el triunfo.

—¿Consideras a México un mercado emergente para el golf?

—“Es una pregunta interesante. No quiero pensar en cómo responderla, solo diré que la Ciudad de México es la más subestimada del mundo. He pasado tiempo en dos ciudades: CDMX y Los Cabos. Son muy diferentes. En CDMX encuentro una comunidad empresarial muy fuerte y unida. También, campos de golf de primera categoría y una hospitalidad extraordinaria. Es una gran ciudad. Prefiero no hablar de todos los lugares a los que voy, solo de los que he visitado. En cuanto a ‘mercado emergente’ para el golf, sin duda, como la mayoría de los lugares fuera de Estados Unidos. Tienes todos los elementos y oportunidades: el clima adecuado, campos de golf, mucha gente y, por lo tanto, poder adquisitivo. Es un mercado emergente para el golf”.

Scott O'Neil reemplazó a Greg Norman como CEO de LIV Golf en enero de 2025. Tiene recorrido como director ejecutivo en franquicias como Philadelphia 76ers, Eagles, New Jersey Devils y New York Rangers.

—¿Cuál es el punto de referencia de México entre otros mercados de LIV, en términos de crecimiento de ingresos?

—“Tenemos diferentes niveles de eventos. Australia, Sudáfrica, Reino Unido, Indianápolis, que son eventos de gran envergadura, gigantescos. México está en el segundo nivel, es muy exitoso, sigue creciendo, es un lugar donde nos gustaría jugar durante mucho tiempo, tiene las asociaciones, relaciones adecuadas y un negocio en crecimiento”.

—¿En qué área del negocio del golf consideras que México necesita un periodo de madurez?

—“El mercado de patrocinios aún tiene mucho camino por recorrer. Desde nuestra experiencia, levamos cuatro años aquí, dos de ellos en la CDMX, he visto a los aficionados divertirse. La zona hospitality se ha agotado los dos años que hemos estado aquí”.