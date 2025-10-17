Wall Street opera con ganancias tras jornada de debilidad por bancos regionales

Los tres principales índices de Wall Street suben la mañana de este viernes, tras una apertura mixta. Los inversionistas siguen atentos a los recientes problemas de algunos bancos regionales con créditos a grandes prestatarios que han despertado preocupaciones en el sector.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, avanza 0.52% con 46,192.04 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.33% en 6,650.82 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico sube 0.15% a 22,596.39.

El mercado abrió con dudas y desempeños mixtos tras conocer que algunos bancos regionales han tenido dificultades para recuperar créditos a algunos de sus mayores prestatarios; también por posibles fraudes. Los bancos Zions y Western Alliance cayeron ayer 13% y 11%.

Los promedios definen al alza luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su propuesta de gravar las mercancías provenientes de China con 100% adicional no es sostenible y tras confirmar una reunión con su homólogo de ese país, Xi Jinping.

Por sectores se observan comportamientos mixtos. El sector financiero sube un ligero 0.32% después de haber caído ayer sobre 2%. Consumo básico encabeza las ganancias, con 1.01%. En Dow Jones, American Express (+6.23%) destaca tras un buen reporte trimestral.