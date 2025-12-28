Con sentido social y de servicio a la comunidad, la CFE enfrentó los retos que la temporada de lluvias y huracanes 2025 trajo a México

En los últimos 7 años, se ha reducido 40% el tiempo promedio para restablecer al 100% el suministro eléctrico de los usuarios afectados por fenómenos meteorológicos, pasando de 5 días en 2018 a 3 días en promedio.

La Comisión Federal de Electricidad cuenta con planes específicos para la atención de emergencias por fenómenos naturales, estableciendo los mecanismos adecuados para la oportuna toma de decisiones en las mejores condiciones de seguridad, con actividades antes, durante y después de ocurrido el evento.

Estadísticamente, se ha tenido una disminución significativa en los tiempos de restablecimientos y en los daños resultantes de la infraestructura, gracias a los planes estratégicos que se ejecutan previo a que inicie la temporada de huracanes. Con ello, en los últimos 7 años, se ha reducido 40% el tiempo promedio para restablecer al 100% el suministro eléctrico de los usuarios afectados por huracanes, pasando de 5 días en 2018 a 3 días en promedio, actualmente.

En 2025, se presentaron dos fenómenos naturales que significaron un reto y, también, una gran oportunidad para poner al servicio de la comunidad el sentido social de la Comisión Federal de Electricidad.

El huracán Erick afectó, principalmente, a Guerrero y Oaxaca

El huracán Erick, categoría 3, impactó territorio nacional el 16 de junio de 2025, con vientos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 165 km/h. Este fenómeno afectó, principalmente, a los estados de Guerrero y Oaxaca, dejando sin servicio eléctrico al 8.7% de los usuarios en la región, lo que representó 276,910 usuarios.

Gracias al trabajo en equipo conforme a los protocolos de coordinación de la CFE para la atención de contingencias, se logró recuperar el suministro eléctrico al 80% de los usuarios afectados en 1 día, el 95% en 3 días y el 100% en 4 días.

El esfuerzo de restauración contó con un notable despliegue de recursos: 1,789 trabajadores, 479 grúas, 690 vehículos, 35 plantas de emergencia y 1 helicóptero. Lo que permitió realizar trabajos de reforzamiento en la infraestructura previo al impacto. A pesar de estos esfuerzos, se sufrieron los siguientes daños, 1,107 postes y 137 transformadores.

Las lluvias intensas en el oriente del país afectaron a usuarios y usuarias de 5 estados de la República Mexicana

El segundo evento de gran impacto se presentó el 9 de octubre de 2025, en el que se registraron intensas lluvias en el oriente del país, afectando a los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Ante este fenómeno natural se afectó el suministro eléctrico a 265,605 usuarias y usuarios, representando el 1.67% de los usuarios totales en la región.

Las inundaciones, deslaves y reblandecimiento del terreno provocaron condiciones particularmente desafiantes durante las labores de restablecimiento: en 2 días se recuperó el 80% del suministro, en 12 días se alcanzó el 95% y finalmente, en 15 días se logró la restauración completa al 100%.

El esfuerzo de restauración contó con un amplio despliegue de recursos: 1,158 trabajadores, 111 grúas, 352 vehículos, 105 plantas de emergencia, 8 helicópteros y 7 drones. Los daños presentados incluyeron más de 300 tramos de conductor, 569 postes y 36 transformadores.

En este tipo de contingencias la CFE actúa en plena coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Salud, Protección Civil, gobiernos estatales y municipales, lo que permite anticipar riesgos y priorizar la atención ante cualquier eventualidad.