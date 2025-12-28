FGR inicia investigación por descarrilamiento del tren Interoceánico; Semar reporta 20 heridos

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación para conocer las causas que derivaron en el descarrilamiento de uno de los trenes que recorren el Corredor Interoceánico, a la altura de Nizanda, en el estado de Oaxaca.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, indicó que agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas.

La funcionaria adelantó que será a través de los canales oficiales que se seguirá informando de la situación.

Saldo preliminar: 20 heridos

La Secretaría de Marina (Semar), informó de manera preliminar un saldo de 20 personas lesionadas, de quienes dijo recibieron atención médica de forma inmediata y conforme a los protocolos de emergencia.

Indicó que en la zona del incidente se realizan maniobras de rescate en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para auxiliar a quienes cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura.

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, detalló que en seguimiento al evento ferroviario ocurrido en la jurisdicción de Asunción Ixtaltepec, se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia, en un trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno.

En redes sociales precisó que en el operativo han colaborado: