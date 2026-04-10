Wall Street muestra desempeños mixtos tras dato de inflación de Estados Unidos

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este viernes. Los inversionistas se mantienen atentos a las noticias sobre Oriente Medio, en espera de las primeras negociaciones entre Estados Unidos e Irán desde que inició la guerra.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por 30 gigantes, retrocede 0.47% a 47,959.77 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.12% en 6,816.71 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico sube 0.23% a 22,875.56 puntos.

Después de un alto el fuego por dos semanas en la guerra contra Irán que fue anunciado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump, se espera que estos países tengan una diálogo este fin de semana para buscar un acuerdo de paz más amplio.

Mientras tanto, los inversionistas estudian los datos económicos. Esta mañana se dio a conocer que los precios al consumidor en Estados Unidos anotaron en marzo su mayor subida ⁠en casi cuatro años, ⁠aunque con un resultado que estuvo en línea con las previsiones.

Seis de los 11 sectores principales del S&P se ubican en terreno positivo. Destacan las acciones de tecnologías de la información (+1.32%) y de consumo discrecional (+0.74%). Al interior del índice Dow Jones sobresalen los títulos del gigante de la IA Nvidia (+2.43%).