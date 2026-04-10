Banco Azteca se posiciona como aliado estratégico del Festival del Adulto Mayor 2026

El Festival del Adulto Mayor que celebrará su edición en la Ciudad de México los días 10, 11 y 12 de Abril en el WTC, esta dedicado a promover el bienestar, la inclusión y la calidad de vida de las personas mayores, a través de actividades, servicios y orientación en temas de salud, cultura y finanzas. En este contexto, Banco Azteca lo patrocina como parte de su compromiso social, impulsando la educación financiera y el acceso a servicios que beneficien a este sector, además de reconocer su importancia dentro de la sociedad.

Con el objetivo de acercar estos beneficios, Banco Azteca invita a los pensionados y sus familias a asistir al Festival del Adulto Mayor, donde podrán participar en diversas actividades.

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Inversión y financiamiento para una nueva etapa de vida

El compromiso de Banco Azteca con este sector parte del conocimiento de sus necesidades: el deseo de proteger el fruto de años de trabajo y la búsqueda de opciones para seguir disfrutando la vida.

La cercanía de las sucursales y la atención personalizada son pilares clave para los usuarios. Por ello, el banco alinea su estrategia con los hábitos de consumo en supermercados y tiendas de conveniencia, impulsando el uso de tarjetas físicas y digitales para garantizar que el cliente tenga control total y libertad de usar su dinero en el día a día.

Pensionados Azteca, destaca por su flexibilidad, permitiendo a los usuarios mantener la liquidez de su dinero sin penalizaciones y ofreciendo beneficios como adelantos de pensión desde 400 pesos, préstamos desde 1,000 pesos hasta 300 mil pesos,asistencias médicas sin costo y más, brindando respaldo económico y de salud en momentos clave.

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Atención premiada: El compromiso de ser el banco referente para los pensionados

Más allá de una categoría comercial, la atención al adulto mayor se ha convertido en una prioridad de gestión para Banco Azteca. La institución busca posicionarse como el referente financiero para los pensionados en México, bajo un modelo que prioriza la seguridad jurídica y el trato digno.

Este enfoque operativo ha sido validado oficialmente con la obtención de la Insignia por mejor atención al adulto mayor de la CONDUSEF, un reconocimiento que mide la eficacia y sensibilidad de los protocolos de servicio a este sector poblacional.

En este contexto, la presencia del banco en el Festival del Adulto Mayor funciona como un ejercicio de escucha activa, esta cercanía física permite a la entidad ajustar su propuesta de valor a las necesidades reales de una población que atraviesa la transición hacia el retiro.

Al acompañar al usuario desde la gestión administrativa de su jubilación hasta el cuidado de su patrimonio, la institución asume un rol de facilitador en una etapa donde la certidumbre y el respaldo financiero son activos fundamentales para la estabilidad familiar.