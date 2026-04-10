Modalidad 40 del IMSS: ¿cuánto se paga al mes por cotizar en este esquema en 2026?

Andrés tiene 56 años y cuenta con 1,200 semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Bajo estas condiciones, la pensión estimada que le corresponde es de 16,600 mensuales. Tras platicarlo con su familia, decidió renunciar a su empleo, trabajar por su cuenta y pagar la Modalidad 40 por cuatro años. Con ello, al final de su vida laboral, va a recibir alrededor de 40,000 pesos al mes, 141% más de lo que recibiría.

La decisión, dice, fue difícil, particularmente por dejar su empleo formal y estable, pero confía en que todo saldrá bien y recuperar en 14 meses (una vez que reciba el primer pago) lo que invertirá en esos cuatro años.

La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS, también conocida como Modalidad 40, permite realizar aportaciones voluntarias a la cuenta de retiro con el objetivo de incrementar tus semanas cotizadas y el Salario Base de Cotización (SBC) promedio y, con ello, obtener una mejor pensión, que, en algunos casos, puede ser mayor a 300% con respecto a la que originalmente correspondía.

Para quienes están bajo la Ley 73 (personas que empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997), el promedio salarial registrado ante el IMSS en los últimos cinco años es clave en el monto de su retiro. Esto convierte a la Modalidad 40 en una herramienta estratégica para asegurar mejores ingresos en la jubilación, dice Gerardo Chavarría, gerente de Iniciativas de Negocio en Afore Sura.

Sin embargo, uno de los temas a considerar es su costo, que es oneroso, más si se desea obtener los máximos beneficios, dice Leonardo Castillo, asesor de inversiones en Fintual México.

A través de este esquema, puedes cotizar con el salario base que elijas, dentro de los límites que marca la Ley del Seguro Social. Éste no puede ser menor al último salario con el que estabas registrado al momento de la baja y, por otro lado, está limitado a un tope de 25 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en 2026 es de 2,932.75 pesos al día y 87,982.5 en un mes de 30 días.

Una vez contratado, deberás pagar una cuota mensual equivalente a un porcentaje del salario base elegido, durante el tiempo que tú escojas. Este tanto por ciento es de 14.438% para 2026.

Por ejemplo, si te das de alta con una remuneración de cinco UMAs, el salario diario es 586.55 pesos. En un mes de 30 días es de 17,596.5 pesos y tú deberás pagar al IMSS 2,540.58 pesos en ese periodo (14.438% de 17,596.5 pesos).

Cabe destacar que esta cifra cambia todos los meses, en función de si tiene 28 o 31 días. Con este mismo ejemplo, en un mes de 28 días pagarías 2,371.21 pesos y en uno de 31 días, 2,625.27 pesos.

Si decides cotizar con el salario máximo, de 25 UMAs, en un mes de 30 días la remuneración es de 87,982.5 pesos y el pago mensual al IMSS es de 12,702.91.

En el siguiente cuadro puedes ver cuánto pagarías al IMSS por darte de alta con un salario equivalente a cinco, 10, 15, 20 y 25 UMAs en un mes de 28, 30 y 31 días, durante 2026.

Costo estimado de la Modalidad 40, en pesos. Fuente: elaboración propia con datos del IMSS y el Inegi. UMAs Salario diario Costo diario Salario

​28 días Costo

​28 días Salario

​30 días Costo

30 días Salario

31 días Costo

​31 días Cinco 586.55 84.69 16,423.40 2,371.21 17,596.50 2,540.58 18,183.05 2,625.27 10 1,173.10 169.37 32,846.80 4,742.42 35,193.00 5,081.17 36,366.10 5,250.54 15 1,759.65 254.06 49,270.20 7,113.63 52,789.50 7,621.75 54,549.15 7,875.81 20 2,346.20 338.74 65,693.60 9,484.84 70,386.00 10,162.33 72,732.20 10,501.08 25

​(Máximo) 2,932.75 423.43 82,117.00 11,856.05 87,982.50 12,702.91 90,915.25 13,126.34

¿A quién le conviene pagar la Modalidad 40?

Castillo comenta que si bien la Modalidad 40 es muy benéfica para un segmento de las personas que están en la Ley 73 , “la realidad es que no le conviene a todos”, porque “no es magia ni tampoco la última panacea", a medida que se hace más costosa, ya que no es tan fácil pagar 12,000 o 13,000 pesos al mes para alcanzar los máximos beneficios.

De acuerdo con el especialista, hay tres variables que definen si te conviene o no pagar este esquema: número de semanas cotizadas en el IMSS, edad de retiro y el último salario.

“Si tuviera que ordenar los tres factores en nivel de importancia sería: semanas cotizadas; el tiempo que te esperas para cobrar la pensión y el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización.

De acuerdo con Castillo, 1,000 semanas de cotización es un buen número para aspirar a este esquema. Si el número es mayor, los beneficios tenderán a ser mayores.

Es importante considerar que la Modalidad 40 no incluye servicios médicos, sino únicamente seguros vinculados con la pensión. Por un lado, el seguro de Invalidez y Vida, que otorga apoyo económico al trabajador si éste pierde la capacidad de laborar o, en caso de fallecimiento, a sus beneficiarios.

Por otra parte, el seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV), que constituye el ahorro para la pensión, aplicable desde 60 años en caso de Cesantía y a partir de los 65 años para la Pensión por Vejez, comenta Chavarría.

Los requisitos para ingresar a Modalidad 40 son estar en la Ley 73 y no tener una relación laboral formal vigente, así como contar con al menos 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años.

Lo importante es que te asesores con especialistas para que te informes y tomes la mejor decisión. Recuerda que no a todas las personas les conviene la Modalidad 40 y las que son beneficiadas no deben estar los cinco años que se dice, ni tampoco pagar el nivel más elevado (25 UMAs), de ahí la importancia de acudir con un experto en la materia.

fernando.franco@eleconomista.mx