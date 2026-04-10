Corte comercial de EU evalúa la legalidad del arancel global del 10% de Trump

Un tribunal comercial de Estados Unidos examinó este viernes ⁠la legalidad de un arancel global del 10% sobre las importaciones impuesto por el presidente Donald Trump, que, según varios estados y pequeñas empresas, elude una ⁠sentencia de la Corte Suprema ⁠que invalidó la mayoría de sus gravámenes previos.

Un grupo de 24 estados -en su mayoría gobernados por demócratas- y dos pequeñas empresas demandaron a la Administración Trump para detener los nuevos aranceles, que entraron en vigor el 24 de febrero.

La vista se celebra ante un tribunal compuesto por tres jueces de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos.

El abogado de Oregón, Brian Marshall, dijo a los jueces que deberían bloquear los aranceles del 10% en lugar de dejar que expiren en el plazo habitual de 150 días, para evitar que Trump invoque diversas leyes para mantenerlos de manera indefinida.

"(Si) tenemos una serie sucesiva en la que siempre hay aranceles en vigor, eso es un problema", señaló Marshall, que también indicó que los aranceles se basan en una autoridad arcaica destinada a proteger el dólar de una depreciación repentina en los años 70, cuando la divisa podía canjearse por reservas de oro almacenadas en Fort Knox.

Asimismo, dijo que dicha autoridad tiene por ⁠objeto resolver importantes "déficits de la balanza de pagos" ⁠y que Trump no puede reutilizarla ⁠para hacer frente a déficits comerciales rutinarios.

Trump ha convertido los aranceles en un pilar ⁠central de su política exterior en su segundo mandato, reclamando una amplia autoridad para imponerlos sin la intervención del Congreso. El Gobierno dice que los aranceles globales son una respuesta legal y adecuada a un déficit comercial persistente causado por el hecho de que Estados Unidos importa más bienes de los que exporta.

"El presidente Trump está haciendo un uso legítimo de los poderes ejecutivos que ⁠le ha otorgado el Congreso para hacer frente a la crisis de la balanza de pagos de nuestro país", declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.