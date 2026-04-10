Oposición pide convocar elecciones presidenciales en Venezuela ante "ausencia absoluta" de Maduro

La oposición pidió este viernes convocar elecciones presidenciales en Venezuela ante la "ausencia absoluta" del depuesto mandatario Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días establecido en la Constitución para organizar comicios ante la falta del presidente.

"Han transcurrido desde la fecha en que ocurrió la extracción de Maduro, más de los 90 días que establece el artículo 234 constitucional para que la Asamblea Nacional entre a considerar lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y les consta: la existencia de una ausencia absoluta en la Presidencia de la República", indicó el partido Vente de la líder opositora y nobel de la Paz, María Corina Machado.

"Debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria", agregó el comunicado.

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