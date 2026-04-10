La importancia de planear el retiro

Cuando se reflexiona sobre el entorno social —en el que convergen padres, tíos, maestros, familiares o compañeros de trabajo— es normal percatarse cómo muchos de ellos inician o disfrutan de su etapa de jubilación. En ese contexto, es habitual que se generen comentarios sobre la ilusión de lo que se podrá hacer cuando llegue ese momento: viajar más, descansar sin horarios fijos, disfrutar del hogar, compartir más tiempo con la familia o cumplir sueños y planes que han sido postergados.

Con la publicación y entrada en vigor de la Ley del Seguro Social de 1997, se inició una nueva etapa en la que los trabajadores se convirtieron en los principales responsables de tomar decisiones para planificar su vejez.

Para aquellos que comenzaron su vida laboral después del 1o. de julio de 1997, existe la importante tarea de planear su futuro desde el presente. Esto implica tomar decisiones informadas que les permitan alcanzar sus metas, sueños y aspiraciones durante la etapa de jubilación.

Aspectos clave a considerar:

Quienes se jubilan bajo el régimen de la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen la posibilidad de obtener una pensión vitalicia, cuyo cálculo se basa en el salario de sus últimos años trabajados y en el número de semanas cotizadas.

Para las nuevas generaciones, la cantidad final de la pensión dependerá del saldo que se haya acumulado en la cuenta individual de su Administradora de Fondos para el Retiro (afore).

En el caso de los trabajadores independientes, es crucial tener en cuenta la falta de aportaciones patronales, lo que requiere la implementación de estrategias de ahorro constantes y disciplinadas.

Las afores impulsan el ahorro voluntario para que los trabajadores efectúen aportaciones adicionales y, de este modo, incrementen su monto disponible al momento del retiro.

Existen diversas alternativas de ahorro para alcanzar la meta del retiro, incluyendo:

Efectuar aportaciones voluntarias a la cuenta individual de la afore.

Abrir un fondo de inversión de largo plazo, destinando un porcentaje periódico de los ingresos (ya sea semanal, quincenal o mensual).

Suscribir un Plan Personal de Retiro (PPR).

Obtener seguros o instrumentos de ahorro específicos para el retiro (como la cuenta personal especial para el ahorro).

Lo más relevante es que el ahorro se inicie desde el comienzo de la vida laboral con constancia y disciplina. No obstante, si la persona no ha comenzado, iniciar hoy mismo todavía puede generar resultados significativos.

Es indispensable informarse, conocer las opciones y modalidades de retiro al alcanzar la edad de jubilación, además de revisar periódicamente los estados de cuenta y evaluar las estrategias de inversión. Pero, sobre todo, es fundamental ser consciente de que los esfuerzos y las decisiones de ahorro que se tomen hoy serán la base para disfrutar de una vejez digna y de calidad.

*Adrianna Edyamin Morales, Product & Market Intelligence de BBVA Asset Management.