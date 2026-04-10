Geely Coolray 2026 llega a México con más potencia, conectividad y seguridad

El segmento de las SUVs subcompactas en México suma dos nuevos contendientes con la llegada de Geely Coolray Lite y Geely Coolray Plus, estos modelos representan una renovación integral para la marca china y que busca posicionarse frente a competidores cada vez más electrificados.

Más allá de una actualización estética, esta nueva generación apuesta por una combinación de diseño deportivo, mayor desempeño mecánico y una oferta tecnológica ampliada, alineada con las exigencias del consumidor mexicano.

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Geely Coolray Lite

La Coolray Lite llega a los distribuidores con seis bolsas de aire de serie, frenos de disco en las cuatro ruedas y un conjunto completo de asistencias electrónicas, incluyendo control de estabilidad (ESC) y asistente de arranque en pendiente.

Incorpora un motor de 1.5 litros atmosférico capaz de entregar 121 caballos de fuerza, esta motorización destaca por su eficiencia de combustible, prometiendo un rendimiento combinado de hasta 17.74 km/l, ideal para quienes buscan un vehículo de uso diario en ciudades congestionadas.

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Los compradores podrán elegir entre dos configuraciones de transmisión:

Manual de 5 velocidades.

Automática tipo CVT.

Estéticamente, la Coolray Lite mantiene las líneas dinámicas y deportivas que han hecho popular al modelo, cuenta con rines de aluminio de 16 pulgadas y faros principales de halógeno con encendido automático.

En el interior, la experiencia digital está protagonizada por una pantalla táctil de 8 pulgadas con integración para Apple CarPlay, complementada por un aire acondicionado automático y un freno de mano electrónico con función Auto-Hold, un lujo poco común en vehículos de este rango de precio.

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Con esta propuesta, Geely no solo amplía su catálogo, sino que lanza un desafío directo a sus competidores, demostrando que un "modelo de entrada" puede ser tecnológico, eficiente y, sobre todo, seguro.

Este nuevo modelo está disponible desde $339,990 pesos en su versión GS MT y la versión GS CVT desde $359,990.

Geely Coolray Plus

La principal diferencia de la versión Plus frente a la versión Lite radica en el corazón del vehículo. Geely ha implementado un motor 1.5L Turbo GDI, capaz de desarrollar 172 caballos de fuerza.

Este bloque motor está gestionado por una transmisión de doble embrague (DCT) de 7 velocidades, lo que garantiza cambios rápidos y una respuesta dinámica superior, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 7.6 segundos.

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El habitáculo de la Coolray Plus experimenta una transformación digital notable. El conductor ahora se encuentra con una configuración de doble pantalla:

Panel de instrumentos digital de 10.25 pulgadas con gráficos de alta resolución.

Pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Además, el confort se ve reforzado por materiales de mayor calidad, incluyendo asientos revestidos en piel sintética, aire acondicionado automático con salida para la segunda fila y un techo panorámico que aporta una sensación de amplitud y lujo al interior.

En el apartado de seguridad, la Coolray Plus se mantiene fiel al compromiso de la marca, ofreciendo una estructura de acero de alta resistencia y una suite tecnológica completa:

6 bolsas de aire de serie (frontales, laterales y de tipo cortina).

Cámara de visión trasera con guías dinámicas.

Sensores de estacionamiento posteriores.

Sistemas de control de tracción y estabilidad de última generación.

Visualmente, la versión Plus se distingue por detalles que refuerzan su carácter deportivo, tales como:

Rines de aluminio de 17 pulgadas con diseño bitono.

con diseño bitono. Iluminación Full LED tanto en faros principales como en luces traseras.

tanto en faros principales como en luces traseras. Escape cuádruple funcional que acentúa su perfil sport.

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La versión GC del modelo Plus está disponible desde $339,990, mientras que la versión GL desde $419,990 y la versión GF desde $469,990.

Para más información sobre la Geely Coolray 2026, visite el sitio: https://www.geelymexico.com/autos-gasolina/vehiculos/coolray-plus