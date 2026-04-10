Quintana Roo se consolida líder en crecimiento industrial con alza de 19.8% en diciembre de 2025

La entidad registró un crecimiento mensual de 19.8% en diciembre de 2025, el más alto a nivel nacional

El Gobernadora Mara Lezama consolida liderazgo industrial gracias a la diversificación económica del estado

Quintana Roo se posicionó como la entidad con mayor crecimiento en la actividad industrial del país durante diciembre de 2025, al registrar un incremento mensual de 19.8 por ciento, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El informe, correspondiente al Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), ubica a la entidad por encima de otros estados.

Estos resultados colocan a Quintana Roo como líder nacional en dinamismo industrial a tasa mensual, reflejo del fortalecimiento de sectores estratégicos y de las políticas públicas orientadas al desarrollo económico sostenible.

En este contexto, el Gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, ha impulsado acciones enfocadas en la diversificación económica y el fortalecimiento de la infraestructura productiva, lo que contribuye a generar condiciones favorables para la inversión y la creación de empleos.

Estos resultados reflejan también la continuidad de proyectos estratégicos respaldados por la Presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinación entre autoridades y la iniciativa privada, lo que ha permitido acelerar el ritmo de crecimiento económico en el estado.

Asimismo, este crecimiento refleja la confianza del sector empresarial en la entidad, que ha mantenido una tendencia positiva en la apertura y consolidación de proyectos, particularmente en sectores vinculados a la construcción, infraestructura y servicios asociados.

El IMAIEF es un instrumento estadístico de corto plazo que permite conocer el comportamiento de la actividad industrial en las entidades federativas, incluyendo sectores como la construcción, la minería, la generación de energía eléctrica y las industrias manufactureras.