CoreWeave cierra acuerdos con Meta y Anthropic para el desarrollo y la implementación de la IA

CoreWeave, 'neocloud' estadounidense respaldada por Nvidia, ha anunciado dos nuevos acuerdos con las compañías Meta y Anthropic con los que CoreWeave pone de relieve su hoja de ruta para seguir desarrollando el negocio de inteligencia artificial.

La alianza con Meta supone una ampliación de un acuerdo previo por el que ahora el gigante tecnológico se ha comprometido a invertir hasta 21,000 millones de dólares con el que proporciona capacidad de nube para IA hasta diciembre de 2032.

Así, esta capacidad será desplegada en múltiples ubicaciones e incluirá algunos de los despliegues iniciales de la plataforma Nvidia Vera Rubin con un enfoque centrado en optimizar el rendimiento, la resiliencia y la escalabilidad de las operaciones de IA de Meta.

"Este es otro ejemplo de que las empresas líderes están eligiendo la nube de IA de CoreWeave para ejecutar sus cargas de trabajo más exigentes", ha declarado el presidente y consejero delegado de CoreWeave, Michael Intrator, al respecto de la acuerdo con Meta.

Por otro lado, CoreWeave se ha unido al ecosistema de socios de infraestructura de Anthropic con el objetivo de respaldar el desarrollo e implementación de la familia de modelos de IA Claude de Anthropic, aunque no han hecho público por el momento la cantidad desembolsada para el proyecto.

Anthropic utilizará la plataforma de CoreWeave para ejecutar cargas de trabajo a escala de producción, lo que refleja una creciente demanda de infraestructura capaz de soportar la IA a gran escala.

Intrator ha añadido que "la IA ya no se trata solo de infraestructura, sino de las plataformas que transforman los modelos en un impacto real".

"Nos entusiasma colaborar con Anthropic en el centro de la implementación de modelos y la demostración de su rendimiento en producción. Es precisamente el tipo de despliegue de IA en el mundo real para el que se creó CoreWeave", ha indicado Michael Intrator. Las acciones de CoreWeave han llegado a subir un 13% en la Bolsa de Nueva York este viernes poco después del anuncio del acuerdo con Anthropic.