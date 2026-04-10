Telefónica sube más de 10% en lo que va del 2026 y toca máximos tras venta de su filial mexicana

Las acciones de Telefónica acumulan una subida en Bolsa del 10.4% en lo que va del año y marcaron su máximo anual el miércoles, coincidiendo con el anuncio del acuerdo para la venta de su participación total en la filial mexicana al consorcio Melisa Acquisition --integrado por Oxio y Newfoundland Capital Management-- por un importe de 450 millones de dólares.

La 'teleco' presidida por Marc Murtra cerró la sesión del 8 de abril en 3.9 euros por acción, por encima del mínimo anual que tocó el 21 de enero, en 3.236 euros, lo que implica una revalorización del 18.42% desde esa fecha.

En este contexto, Telefónica ha cerrado la sesión de hoy con una ligera subida del 0.03%, hasta intercambiarse a un precio unitario de 3.843 euros.

De los analistas consultados por Europa Press que componen el panel de Telefónica en 'Bloomberg', AlphaValue fija su precio objetivo en 5.31 euros por acción, Morgan Stanley, en 5 euros, y Banco Sabadell, en 4.9 euros, lo que supone una prima de hasta alrededor del 38% respecto al cierre de este viernes.

La operación en México constituye la séptima desinversión internacional realizada por Telefónica bajo la actual presidencia ejecutiva, tras las salidas de Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile y Colombia. La venta de Venezuela continúa pendiente de culminarse.

En lo que va de 2026, la compañía ha cerrado las ventas de sus filiales en Colombia y Chile. El 5 de febrero formalizó la venta de Colombia a Millicom por 214 millones de dólares, operación que reducirá su deuda financiera neta en aproximadamente 1.550 millones de euros.

Días después, el 10 de febrero, Telefónica completó la venta de su negocio en Chile a un consorcio formado por Millicom y NJJ Holding por un importe máximo de 1.365 millones de dólares (1.165 millones de euros), de los que 1.215 millones son fijos y 150 millones variables, esta última cantidad condicionada "a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno".

Estrategia de desinversión en Hispanoamérica

Murtra defendió en su discurso en la junta general ordinaria de accionistas de Telefónica, que tuvo lugar el 26 de marzo en Madrid, que la 'teleco' avanza en la ejecución de su estrategia de desinversión en Hispanoamérica. "Nos concentramos en nuestros cuatro mercados 'core': España, Reino Unido, Alemania y Brasil. Menos dispersión. Más foco", defendió.

En el encuentro anual de los accionistas de la operadora, el presidente ejecutivo defendió que la compañía se ha marcado el reto de ser una de las mejores 'telecos' de Europa en 2030 y del mundo en 2035, en los mercados en los que opere, al tiempo que avanzó que la firma quiere incorporar nuevos perfiles que le ayuden a potenciar su consejo, adaptados a los nuevos objetivos que persigue, con experiencia internacional y en tecnología digital.

Finalmente, Murtra puso el foco en que Telefónica invertirá en fortalecer su presencia en productos de defensa, así como en integrar soluciones de ciberseguridad y 'cloud' en B2B --'business to business'--, entre otras cuestiones.

Primera gran operación de la 'era Murtra'

Telefónica y Liberty Global --copropietarios de la 'teleco' VMO2 en el Reino Unido--, junto a Infravia Capital, a través de su 'joint venture' de fibra Nexfibre, han alcanzado el pasado mes de febrero un acuerdo para adquirir el 100% del capital social de Netomnia, el segundo mayor operador de fibra del Reino Unido, por 2,000 millones de libras esterlinas (aproximadamente 2,296 millones de euros).

Esta fue la primera gran operación del nuevo plan estratégico de Telefónica, 'Transform & Grow', impulsado por Murtra tras su llegada a la presidencia ejecutiva de la compañía, y que tiene como prioridad crecer en sus cuatro mercados estratégicos --España, Alemania, Reino Unido y Brasil--.

El plan estratégico de la empresa pasa por una "ambición concreta", la de "hacer de Telefónica una compañía más focalizada, eficiente y rentable". "Y como decía antes, convertir Telefónica en la mejor vía de acceso de ciudadanos, empresas e instituciones a las tecnologías digitales. Para conseguirlo, hemos marcado cinco ejes. Cinco prioridades. Una sola dirección", explicó Murtra en su discurso en la junta.