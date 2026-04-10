Suzano alerta de aumento en los precios mundiales del papel higiénico y pañuelos por la guerra

El ⁠gigante brasileño de la celulosa Suzano dijo este viernes que los precios mundiales del ⁠papel higiénico, los pañuelos de papel y los pañales subirán, ya que las empresas tratarán de cubrir el aumento de los costos de transporte y de los productos químicos si continúa la guerra ⁠en Irán.

Suzano, que cuenta con una ⁠capitalización bursátil de más de 60,000 millones de dólares, es el mayor productor mundial de celulosa utilizada para fabricar el papel higiénico Cottonelle de Kimberly-Clark, los pañuelos Kleenex, las compresas higiénicas, los pañales y los envases de cartón para artículos de uso diario.

La guerra ha provocado un aumento de los precios del petróleo y ha encarecido los costos de transporte marítimo, por carretera, ferroviario y de productos químicos de Suzano.

"Sin duda, hay un aumento de ‌los costos en ​todo el sistema, en toda la cadena de valor", declaró a Reuters Paulo Leime, director general de Suzano para Europa, Oriente Medio y África.

"(Esto) ejercerá presión sobre los precios del papel", afirmó Leime. "Si esta crisis continúa, la inflación debería volver a afectar a múltiples productos, no solo al papel y los pañuelos de papel".

No dio más detalles sobre cuándo podrían empezar a subir los precios. Sus comentarios se suman a la preocupación generalizada de que el alza de los precios de los alimentos, la gasolina y los productos básicos avivará la inflación, lo que aumentará la presión sobre los hogares.

Añadió que Suzano se ha protegido contra las alzas de precios de algunas materias primas, incluido el petróleo, pero que también están aumentando los costos indirectos de productos químicos clave para la producción de ⁠pasta de papel, como el ácido sulfúrico.

También advirtió de un "impacto ⁠significativo" en el negocio en Oriente Medio, ⁠donde la empresa tiene una gran cuota de mercado en Dubái, Abu Dabi, Baréin y Qatar.

El alza ⁠de los precios de la energía es especialmente dolorosa para el sector de la pasta de papel, la cuarta industria con mayor intensidad energética. Las acciones de la empresa han caído más de un 15% desde el inicio de la guerra.

Leime afirmó que la producción de Suzano no se vería afectada por el aumento de los precios de la energía, ya que sus instalaciones industriales son 100% autosuficientes desde el punto de vista energético. "Los principales impactos se producen en el coste del combustible", ⁠señaló.

Suzano está enviando ahora la celulosa destinada a Oriente Medio a través del Mediterráneo, cruzando el canal de Suez y pagando un "costoso" transporte por carretera a través de Arabia Saudí y Jordania, explicó Leime.