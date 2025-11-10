Wall Street inicia la semana con avances; acciones de Nvidia suben más de 3%

Los tres principales índices de Wall Street avanza en este inicio de semana. La renta variable en Estados Unidos sube por compras de oportunidad en el recién golpeado sector tecnológico, sumadas a señales de que el cierre del gobierno de ese país podría terminar pronto.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, avanza 0.10% hasta 47,032.20 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, sube 0.87% a 6,787.31 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico avanza 1.52% a 23,354.55.

Las acciones del sector tecnológico toman impulso después de que la semana pasada cayeron afectadas por temores sobre una posible burbuja en la inteligencia artificial. Nvidia (+3.27%), el líder de esta tendencia, y el índice de semiconductores SOX (+1.92%) repuntan.

Además, las acciones de Palantir Technologies (+7%), una compañía de procesamiento de datos con inteligencia artificial, suben con fuerza, después de haber sostenido una reunión con inversionistas para explicar sus cifras trimestrales. Sus títulos avanzan 400% este año.

Por otra parte, los inversionistas reaccionan optimistas tras conocerse que el fin de semana, los senadores estadounidenses avanzaron en una moción para poner fin al cierre del gobierno más largo de la historia, que ha interrumpido sus actividades por un periodo de 40 días.

"Si conseguimos poner fin al shutdown, sería positivo a corto plazo (...) con un posicionamiento más limpio, podríamos ver algunas compras", dijo Mohit Kumar, analista de Jefferies. "También abriría el camino a recopilar datos para el informe de empleo a inicios de diciembre".