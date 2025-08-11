Wall Street comienza la semana con desempeños mixtos; espera dato de inflación de EU

Los principales índices de Wall Street comenzaron la semana con comportamientos mixtos. Los inversionistas siguen las noticias comerciales, con las compañías de chips en el centro de atención, mientras espera la publicación de datos de inflación clave esta semana.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, opera estable con 44,176.34 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.28% hasta 6,407.13 puntos. El Nasdaq Composite sube 0.44% a 21,544.70 unidades.

Las acciones de Nvidia (+0.49%) y AMD (+2.16%) avanzan a pesar de que un funcionario estadounidense dijo a la agencia Reuters que las compañías acordaron darle al gobierno de Estados Unidos 15% de los ingresos por las ventas de sus chips avanzados a China.

Por otra parte, los inversionistas se alistan para conocer más adelante en la semana un reporte de la inflación estadounidense que podría ayudar a determinar si la Reserva Federal (Fed) recortará la tasa de interés referencia en su reunión de mediados de septiembre.

Siete de los 11 principales sectores del índice S&P 500 cedían terreno, mientras que el sector sanitario mejoraba 0.6%, recuperando parte del descenso de 5% registrado en lo que va del año. En el Dow Jones, las acciones de UnitedHealth (+1.83%) lideran las alzas.