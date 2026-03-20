Wall Street cierra con pérdidas por preocupaciones sobre la guerra; tecnológicas bajan con fuerza

Los tres principales índices de Wall Street cayeron con fuerza este viernes. Los promedios se presionaron afectados por los descensos de gigantes como Nvidia y Microsoft, mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán entraba en su cuarta semana.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 0.96% a 45,577.47 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 1.51% a 6,506.48 unidades. El Nasdaq Composite descendió 2.01% a 21,647.61.

El conflicto en Oriente Medio continuaba impulsando los precios del petróleo, luego de que Irak declaró fuerza mayor en en todos los yacimientos operados por empresas extranjeras. Las preocupaciones por la inflación seguían aumentando la aversión al riesgo.

Se dio a conocer además que el ejército estadounidense había desplegando un gran buque y miles de infantes de marina y marineros adicionales en la región, mientras que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamene, elogió la "unidad" y "resistencia" del país.

Las pérdidas se concentraron en los gigantes tecnológicos, que habían actuado como refugio frente a las caídas de los valores cíclicos. Los títulos de Nvidia (-3.11%), Alphabet (-2.27%), Meta (-2.14%) y Microsoft (-1.84%), líderes de la IA, cayeron con fuerza.

Sólo dos de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con ganancias. Las empresas de servicios públicos (-4.11%) lideraron las bajas, mientras que energía (+1.49%) recibió impulso del petróleo. IBM (-3.43%) encabezó las pérdidas al interior del Dow Jones.

En los desempeños acumulados, los tres índices cerraron la semana con balances negativos. El Dow Jones registró una caída acumulada de 2.38%, mientras que el S&P 500 registró una baja de 2.50%, y el Nasdaq Composite fue el que más cayó, con 3.47 por ciento.