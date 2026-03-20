BID Invest impulsa vivienda sostenible en México con Banco Inmobiliario Mexicano

BID Invest, el brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el sector privado, suscribió un bono sostenible por 800 millones de pesos (aproximadamente 46 millones de dólares) emitido por Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), con el objetivo de financiar la construcción de vivienda asequible, sostenible y resiliente en el país.

De acuerdo con lo informado, los recursos permitirán ampliar la cartera de créditos de BIM, principalmente mediante financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes) que desarrollan proyectos habitacionales en zonas vulnerables, con el fin de mejorar las condiciones de vida de familias de bajos ingresos y ampliar el acceso a vivienda de calidad en México.

Marisela Alvarenga, directora jefa de la División de Instituciones Financieras de BID Invest, señaló que la operación refleja el compromiso de canalizar capital hacia proyectos con impacto social y ambiental, además de fortalecer la participación de pymes y mujeres en el sector de la construcción.

“Al apoyar a Banco Inmobiliario Mexicano en su primer bono sostenible, impulsamos un desarrollo urbano que amplía el acceso a vivienda asequible y fortalece la participación de pymes y mujeres en el sector de la construcción”, comentó Alvarenga.

Miembros de BID Invest y de BIM al firmar la suscripción del bono de vivienda sostenible.Cortesía

Por su parte, Rodrigo Padilla Quiroz, director general de Banco Inmobiliario Mexicano, afirmó que la emisión representa un paso clave en la estrategia de sostenibilidad del banco. Indicó que permitirá ampliar su alcance a nivel nacional y consolidar su modelo de financiamiento enfocado en vivienda social y proyectos con mitigación de huella de carbono.

“Creemos que esta emisión con el BID Invest será la más importante por ser una colocación privada, ya que tendremos más alcance para cubrir todo el territorio nacional y es la que mejor se alinea a nuestro protocolo de financiamiento para vivienda social, a pymes, a crédito puente verde que busca tener mitigantes de la huella de carbono”, comentó Padilla Quiroz.

La operación se da en un contexto de déficit habitacional en México, donde más de 8 millones de hogares presentan problemas de calidad en sus viviendas y cerca de 15 millones enfrentan condiciones inadecuadas de habitabilidad.

El proyecto también se alinea con la meta del gobierno mexicano de construir más de 1 millón de viviendas nuevas antes del 2030, con soluciones sostenibles en el sector.

Además del financiamiento, BID Invest brindará asesoría técnica a BIM para fortalecer su línea de vivienda sostenible, incluyendo el desarrollo de herramientas digitales, la estructuración de un marco de bonos sostenibles.