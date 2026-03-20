Club León designa al argentino Gandolfi como director técnico para lo que resta del Clausura

El club León presentó el viernes al argentino Javier ⁠Gandolfi como director técnico para lo que resta del torneo Clausura del fútbol mexicano con el objetivo de cambiar el rumbo y empezar a ⁠tener buenos resultados que lo alejen ⁠de los últimos lugares.

El exjugador de los clubes mexicanos Tijuana y Jaguares de Chiapas ocupará el lugar que dejó Ignacio Ambriz, quien renunció el sábado después de que el equipo fue goleado en casa por Tijuana en la undécima jornada del torneo.

"Estoy contento, conocer la liga es un plus y uno de mis sueños era poder regresar a México. Encontré un equipo golpeado, pero la recepción que tuvimos fue muy buena y les puedo asegurar que hoy en el entrenamiento el semblante fue otro, en este poco tiempo tratamos de cambiar ese chip y hoy creo que con el corazón el equipo va a sacar esto adelante", dijo Gandolfi tras su presentación.

León se ubica en el antepenúltimo lugar general con 10 puntos obtenidos tras tres triunfos, un empate y siete derrotas. En la próxima jornada tratará de regresar al triunfo cuando el sábado visite al Atlético de San Luis.

"Estamos en un proceso ⁠de conocimiento muy corto en tiempo ⁠y en posibilidades de trabajar, pero ⁠seguramente mañana se tienen que ver los cambios, mañana seguramente vamos a hacer ⁠un gran partido", aseguró el técnico de 45 años.

"Quiero dejar un legado, trato de hacerlo en cada lugar que estoy, soy una persona íntegra que viene a sumar, hoy les pido ese apoyo que necesita la institución. Esto se conforma de eslabones, y el más importante es la afición”, apuntó.

Gandolfi ha sido técnico de Talleres de Córdoba en Argentina, Independiente ⁠del Valle en Ecuador y Atlético Nacional en Colombia.

Como jugador, además de Tijuana y Jaguares, también vistió las camisetas de River Plate, Talleres de Córdoba y Arsenal de Sarandí.