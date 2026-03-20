Claudia Sheinbaum supervisa los avances del Puente Nichupté en Cancún

Cancún, QRoo.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, realizaron una visita de supervisión al puente Nichupté, donde constataron los avances finales de esta obra estratégica para la movilidad en la zona hotelera de Cancún, que reporta una avance del 96%.

La jefa del Ejecutivo entró al puente en vehículo, recorrió en su totalidad los 8.8 kilómetros en la zona lagunar, poco antes de llegar a la salida sobre el bulevar Kukulcán. En el kilómetro 13.5, descendió del vehículo y realizó un recorrido a pie.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, informó que el puente se encuentra en la fase de pruebas de carga, un proceso clave para garantizar la seguridad estructural.

Explicó que estas pruebas consisten en colocar cargas de hasta 150 toneladas sobre distintos tramos del puente para medir su comportamiento. A través de nivelaciones topográficas y el uso de acelerógrafos, se evalúa tanto la deformación como la capacidad de recuperación de la estructura.

“De los cuatro claros que se han probado, todos han salido favorables. Se esperaba una deformación de hasta 4 centímetros y únicamente se registró 1 centímetro, con recuperación total, lo que confirma que la estructura se encuentra dentro del rango elástico previsto”, detalló.

Asimismo, indicó que las pruebas continuarán en las próximas semanas, incluyendo la evaluación de la estructura metálica, con el objetivo de concluir este proceso a mediados de abril. De mantenerse las condiciones actuales, el puente podría abrirse a la circulación hacia finales de ese mismo mes.

La vialidad, de 11.2 kilómetros, podría entrar en operación a finales de abril, lo que permitirá reducir de forma considerable los tiempos de traslado en Cancún, beneficiando a miles de usuarios diariamente.

Finalmente, el proyecto también contempla la construcción de conexiones adicionales para optimizar su funcionamiento, así como la generación de empleos y el impulso a la infraestructura educativa en la entidad.

Criminalidad, a la baja

Más temprano, este viernes, la presidenta encabezó la conferencia mañanera desde la Ciudad Militar de Cancún, donde la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detalló que el número de homicidios dolosos en Quintana Roo disminuyó 79% y 49% la extorsión en los últimos 18 meses.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que estos resultados son consecuencia de operativos coordinados e inteligencia institucional.

Subrayó el fortalecimiento de las corporaciones locales, con un incremento del 54 por ciento en el estado de fuerza policial y un avance significativo en la instalación de cámaras de videovigilancia.