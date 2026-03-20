Nissan destaca la labor de ingeniera mexicana en el desarrollo de Sentra 2026

En la industria automotriz, un sector históricamente dominado por figuras masculinas, el paradigma está cambiando desde las líneas de producción hasta la alta dirección, donde Nissan Mexicana dio un paso firme en esta evolución, y por primera vez en América, una mujer lideró el desarrollo y lanzamiento integral del vehículo Sentra.

En el marco de su evento anual “Women on Wheels”, un hito para la manufactura regional, Nissan Mexicana destacó a Ileana López, la ingeniera mecatrónica que asumió el rol de Seisan Shutan (Gerente de Producción) para el Nissan Sentra 2026.

Bajo el concepto “A Seat at the Table”, la compañía destacó que la diversidad no es solo una política de recursos humanos, sino una pieza estratégica de ingeniería y negocio.

La trayectoria de López simboliza el ascenso del talento femenino en áreas críticas. Su camino comenzó en el centro de investigación NISTEC Toluca, consolidándose posteriormente en la planta de Aguascalientes.

Sin embargo, el desafío del Sentra 2026 llevó su liderazgo a una escala global, coordinando durante seis meses a equipos multidisciplinarios en Japón.

Como responsable del proyecto, López dirigió a 14 líderes de proyecto y supervisó el trabajo de más de 90 especialistas. Su labor fue fundamental para alinear los estándares técnicos del Centro Global de Ingeniería de Productos (GPEC) en Japón con la capacidad instalada en México.

Ileana López, desde su infancia estuvo rodeada predominantemente por el género masculino, al convivir con sus hermanos, posteriormente en su carrera al convivir con hombres y ser la única mujer de la clase, le permitió enfrentarse a un mundo automotriz sin mayores obstáculos. Aunque afirma que la parte familiar no ha sido “fácil”, al ser casada y con dos hijos pequeños, ha tenido que sacrificar esa parte para sobresalir como la “ingeniera” de Nissan Mexicana.

“Liderar el desarrollo completo de un vehículo demuestra que cada vez más mujeres pueden asumir estos desafíos y abrir camino dentro de la industria”, señaló Ileana López durante el encuentro con mujeres periodistas.

México: Hub estratégico y semillero de talento

El nuevo Nissan Sentra no es solo un producto de consumo doméstico; es un baluarte de la exportación mexicana, llegando a más de 20 países. La participación de mujeres en puestos de toma de decisiones en la planta de Aguascalientes —uno de los centros de manufactura más relevantes de la red global de Nissan— refuerza la competitividad del país frente a los estándares internacionales.

Luciana Herrmann, directora regional de Comunicación Corporativa en Nissan América Latina, enfatizó que espacios como Women on Wheels son vitales para visibilizar que el liderazgo femenino ya es una realidad en proyectos estratégicos de manufactura y dirección.

Con el lanzamiento del Sentra 2026, Nissan no solo entrega un sedán renovado al mercado, sino que envía un mensaje contundente sobre la reconfiguración de las estructuras de poder en la manufactura global: el futuro de la movilidad también se escribe con visión femenina.