Comunidades de Tabasco y Veracruz luchan contra derrame de crudo a las puertas de Semana Santa

Habitantes de decenas de comunidades de zonas costeras en los estados de Tabasco y Veracruz siguen ⁠luchando para recoger el petróleo que continúa llegando a las playas casi un mes después de haberse detectado las primeras manchas del hidrocarburo. En tanto, las autoridades aseguran que trabajan para conocer el origen del desastre e identificar y sancionar a los responsables de la ⁠contaminación.

De acuerdo a la Red Corredor Arrecifal del ⁠Golfo de México —en donde Veracruz y Tabasco tienen sus costas— el daño por el derrame abarca 230 kilómetros de litoral y 39 comunidades, muchas de las cuales viven del turismo y la pesca y que han estado resintiendo los efectos justo cuando se acercan, además, unos días de vacaciones por la Semana Santa que podrían atraer menos visitantes a esas zonas y afectar su sustento.

Según la Red, que agrupa a una docena de asociaciones de pescadores, indígenas y ambientalistas, el crudo alcanzó ya a la laguna del Ostión, en Veracruz, en donde se crían peces, camarón y almejas.

Denuncian, además, la falta de información sobre el daño a la fauna y alertan sobre la urgencia del saneamiento de los ecosistemas costeros ante el inicio en abril del periodo de anidación de la tortuga marina. "Estas manchas van a seguir avanzando", dijo el ecólogo Alex Zepeda, sosteniendo restos de una tortuga marina cubierta de chapopote en una playa en Coatzacoalcos, Veracruz, hallada durante una jornada de limpieza a la que se sumaron habitantes de la ciudad.

"Parte de este residuo del petróleo está aquí en nuestras playas, pero parte de ese residuo seguramente está a kilómetros mar adentro y ahí va a estar. Entonces, ahora es cuando se necesitan barreras absorbentes para poder seguir limpiando el mar, porque si no vamos a continuar con la misma problemática”, subrayó.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el jueves que su gobierno está investigando el caso, que podría haberse originado en un barco petrolero frente a Tabasco, tras reiterar que no fue provocado por la petrolera estatal Pemex, que colabora junto con las autoridades ambientales en la limpieza de las playas y que han recolectado alrededor de 95 toneladas de residuos impregnados ⁠con hidrocarburo.

"Tiene que haber las sanciones a quien generó este derrame de ⁠combustible", dijo la mandataria, sin dar un estimado de cuándo ⁠se podría conocer el resultado de la investigación. La secretaria del Ambiente, Alicia Bárcena, dijo días atrás que hubo una descarga en las inmediaciones ⁠de un fondeadero en altamar frente al Complejo Petroquímico de Pajaritos, donde atracan los barcos para descargar.

“Lo que haya sucedido sucedió ahí la descarga en el fondeadero de Pajaritos y Dos Bocas, pero tampoco tenemos la seguridad y sabemos que no fue Pemex, que fue lo más probable un barco de este de carácter privado y entonces pues en eso estamos todos trabajando”, dijo tras ser consultada en sobre el tema luego de un evento.

Además de Pemex, en el Golfo de México existe actividad de petroleras privadas y contratistas de estas compañías y de la operadora estatal. Veracruz y Tabasco son unas de las zonas con mayor actividad petrolera en tierra ⁠en México y, junto con Campeche, en aguas someras.

"Qué feo va a ser que en las vacaciones pues la gente no pueda venir a disfrutar", dijo Maritere Maldonado, voluntaria de una brigada de limpieza en Coatzacoalcos, con el rostro cubierto con un cubrebocas como forma de protección.