Glaciares aceleran su deshielo por cambio climático y encienden alerta científica mundial

Los glaciares de las altas montañas del Hindú Kush y del Himalaya se están derritiendo el doble de rápido de lo que lo hacían antes del año 2000 a causa del cambio climático, advierten dos estudios científicos divulgados el sábado.

Según esos trabajos, publicados por el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de la Montaña (ICIMOD), con sede en la capital de Nepal, Katmandú, los glaciares de esas dos cordilleras han perdido hasta 27 metros de su espesor desde 1975.

"No se trata de un problema lejano, es una crisis que se agrava en tiempo real, con su lote de desastres cada verano y en cada temporada del monzón", señaló en un comunicado el director del ICIMOD, Pema Gyamtsho. "Hay que fortalecer la vigilancia e invertir para adaptarse desde ya".

Cada año, Afganistán, Pakistán, India o Nepal son escenario de letales inundaciones y aludes, causados sobre todo por el desbordamiento de los lagos glaciares. Los expertos sostienen que la cantidad y la intensidad de esos fenómenos aumentan por el calentamiento global.

Según datos recabados por el ICIMOD, la superficie de los glaciares de la región retrocedió un 12% entre 1990 y 2020, y sus reservas estimadas de hielo disminuyeron un 9%. La tasa media de pérdida de hielo pasó de 35 cm al año entre 1974 y 1999 a 72 cm al año desde el 2000, precisó el científico Mohd Farooq Azam.

"La subida de las temperaturas significa que los glaciares tienen cada vez menos tiempo para reconstituir su masa. Hay que reducir las emisiones de carbono para que puedan conservar su ciclo natural de reconstitución", dijo a la AFP.

El principal autor de los dos estudios también insistió en que se deberían reforzar urgentemente los medios de vigilancia de los glaciares, para poder "detectar los riesgos" antes de que el cambio climático tenga un "máximo impacto".

Las cordilleras de Hindú Kush y del Himalaya albergan las mayores reservas de hielo del planeta, después de las de los dos polos, con más de 63,700 glaciares registrados en una superficie total de casi 55,800 km cuadrados. De esos glaciares beben al menos diez grandes cuencas fluviales que bañan toda Asia.