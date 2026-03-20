89 Convención Bancaria: Digitalización es eje de la política pública este año, destaca Édgar Amador Zamora

La digitalización es el eje de la política pública este año, aseguró Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante la clausura de la 89 Convención Bancaria.

El funcionario destacó que esta habilidad ha transformado la manera en que las personas ahorran, pagan, invierten y se relacionan con las instituciones financieras, lo cual genera oportunidades “enormes” pero también exigen ciberseguridad y protección al usuario.

“Hablar hoy de la banca en México ya no es hablar solamente de créditos, tasas, balances. Hablar de banca es hablar también de desarrollo, de inclusión, de tecnología, de pequeñas y medianas empresas (pymes) y de sostenibilidad”, aseguró Amador Zamora frente a los banqueros.

Se debe buscar convertir la fortaleza del sistema financiero en una “palanca más poderosa” para el crecimiento del país, en una coyuntura donde las tensiones geopolíticas y la revisión del T-MEC ha generado incertidumbre.

Amador Zamora llamó a pensar en cómo convertir la fortaleza del sector bancario – que continúa con ganancias históricas – en más inversión productiva, más inclusión y un mayor crecimiento económico.

Pese a la incertidumbre global, el titular de la hacienda pública dijo que el país cuenta con fortalezas como la estabilidad económica, instituciones financieras sólidas, una banca bien capitalizada y una conducción política clara.

“Al mismo tiempo, la economía global con rapidez abre oportunidades para países con capacidad productiva e integración”, aseguró.

En este sentido, prometió que desde la Secretaría de Hacienda se seguirá trabajando para preservar la estabilidad, fortalecer la confianza y en generar condiciones propicias para la inversión y crecimiento, además de ampliar el acceso a los servicios financieros en el país.