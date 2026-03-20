Irán niega tener reservas de petróleo en alta mar tras posible alza de sanciones de EU

Irán aseguró el viernes que no tiene petróleo excedente para ofrecer en los mercados internacionales, después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijera que Washington se plantea levantar las sanciones al crudo iraní cargado en buques en alta mar.

"Irán básicamente no tiene crudo excedente almacenado en el agua ni disponible para suministrar a otros mercados internacionales, y la declaración del secretario del Tesoro de Estados Unidos tiene únicamente como objetivo dar esperanzas a los compradores", escribió en X el portavoz del ministerio de Petróleo iraní, Saman Ghoddoosi.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el jueves que Estados Unidos sopesa levantar algunas sanciones sobre el petróleo iraní para hacer frente al fuerte aumento de los precios de la energía debido a la guerra en Oriente Medio.

Precisó que esta flexibilización se aplicaría únicamente al petróleo iraní almacenado en el mar en buques.