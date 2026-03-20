El PIB de Argentina creció 4.4% en 2025, pero quedó por debajo de las proyecciones de Milei y el FMI

El Producto Interno Bruto de Argentina creció 4.4% en 2025 y marcó un rebote notable tras la contracción de 1.3% registrada en 2024 aunque menor de lo que esperaba el gobierno, según datos publicados este viernes por el instituto nacional de estadística (Indec).

El crecimiento fue inferior a las proyecciones del presidente ultraliberal Javier Milei, de 5%, y a las del Fondo Monetario Internacional, de 4.5%.

La cifra del crecimiento se publica en un momento delicado para el gobierno, que enfrenta una inflación que si bien se mantiene por debajo del 3% mensual volvió a acelerarse desde mediados de 2025, así como críticas por el cierre de empresas y el deterioro del empleo.

Milei celebró el dato en su cuenta de X, y arremetió contra quienes considera "empresarios prebendarios" y "políticos corruptos" que aseguran que "el país está por estallar".

El aumento del PIB fue impulsado sobre todo por la agricultura y ganadería; la minería y la intermediación financiera.

"Partíamos de niveles relativamente bajos en 2024. Con ese punto de partida, que no era muy auspicioso, cualquier movimiento al alza iba a ser significante y ese 4.4% creo que refleja particularmente eso", dijo a la AFP Joel Lupieri, economista y analista de la consultora EPyCA.