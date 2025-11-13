Wall Street cierra con pérdidas; destaca caída de Disney

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este jueves. El final del cierre del gobierno estadounidense más largo en la historia no compensó la reducción de las apuestas por el sector tecnológico y la incertidumbre sobre la Fed.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, bajó 1.65% a 47,457.22 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 1.66% a 6,737.49 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico perdió 2.29% a 22,870.36.

A pesar de la reapertura del gobierno estadounidense, los índices sucumbieron ante las dudas sobre las valoraciones en el sector tecnológico. Destacó la caída en las acciones del gigante de la inteligencia artificial Nvidia (-3.56%) y el índice SOX bajó 3.72 por ciento.

La reapertura del gobierno estadounidense permitirá, entre otras actividades, que se retome la divulgación de indicadores oficiales, cuyo aplazamiento por más de un mes había alimentado las dudas sobre las próximas decisiones de tasas de la Reserva Federal (Fed).

Sin embargo, los datos de empleo e inflación aplazados en octubre podrían quedar como una incógnita, según informó La Casa Blanca. De acuerdo con la herramienta FedWatch, de CME, las apuestas por un recorte de tasa en diciembre se han reducido a 52 por ciento.

"La pregunta fundamental es: ¿la inflación arancelaria es transitoria y puntual? Y sea así o no, esa es la razón por la que algunos de los gobernadores de la Fed no quieren recortar", dijo a Reuters Jake Dollarhide, el director ejecutivo de Longbow Asset Management.

En los valores individuales, Walt Disney (-7.75%) cayó con fuerza después de que el gigante del entretenimiento dio a conocer que se estaba preparando para una pugna potencialmente prolongada con YouTube TV por la distribución de sus canales de cable.

Sólo el sector de energía evitó las pérdidas entre los 11 principales del S&P 500. Las caídas las lideraron consumo discrecional (-2.73%) y tecnologías de la información (-2.37%). Dentro del Dow Jones, Disney lideró las pérdidas, seguido por Goldman Sachs (-3.99%).