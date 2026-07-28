Aumentaron ingresos y utilidad neta de FEMSA

Fomento Económico Mexicano (FEMSA) presentó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) un incremento en sus ingresos del 9.3% y de su utilidad neta de 64.9%, al pasar de 5,593 millones de pesos en el segundo trimestre del año anterior, a 9,221 en el mismo periodo del presente año.

Ello, apoyado por un favorable resultado operativo y ganancias cambiarias, así como utilidades de asociadas (BradyPLUS), que compensó mayores gastos financieros y menores ingresos.

Oxxo México, la división de sus tiendas de conveniencia, registró un aumento del 11.8% en sus ingresos y la utilidad de operación se incrementó 12.3% en el periodo.

De acuerdo con la empresa, la división de América y Movilidad repuntó 17.4%, Salud 2.2% y Coca-Cola FEMSA 4.7%, que compensaron la disminución de proximidad de Europa, que decreció 3.8 por ciento.

Oxxo registró un aumento del 7.4% en su ticket promedio y 2% del tráfico, además de un efecto favorable de la Copa del Mundo de la FIFA.

Ariel Méndez, analista del banco Bx+, escribió que el reporte de FEMSA superó la expectativa del consenso, con Oxxo México y Latam como principal motor de crecimiento y el efecto positivo que dejó la Copa Mundial.

“FEMSA cotiza en un múltiplo P/U de 5.6x, por debajo de su promedio de 5 años de 15.4x y su múltiplo VE/ENBITDA es de 3.2x, respecto de su promedio de 5 años de 6.3x, ante la mejora de sus fundamentales”, reportó la analista.

Reporte positivo

Ariel Méndez destacó que el reporte de la empresa fue positivo, con repunte en la mayoría de las divisiones de negocios, con Oxxo México y Proximidad América, impulsando la generación de ingresos, pero la división de salud reflejó un entorno de consumo débil en México.

“A nivel operativo vemos que los incrementos en costos y gastos son compensados por ingresos, sumado a ganancias cambiarias que impulsaron el resultado neto”, escribió la experta.

El banco de inversión Barclays, destacó que las utilidades fueron mayores en varios rubros, como OXXO México, Europa y salud, reportaron un EBITDA y márgenes de expansión en el rango de 20-30 puntos base, mientras que en América y Movilidad cayeron 110 puntos base, por la presión en el margen del negocio de combustible de México.

Tras destacar que el trimestre en OXXO México trajo crecimiento en ingresos e utilidad de doble dígito, y se regresó al crecimiento en el tráfico de clientes y la Copa del Mundo ayudó, se destacaron iniciativas comerciales para incrementar el tráfico.

64.9%

creció

la utilidad neta de Fomento Económico Mexicano entre abril y junio.