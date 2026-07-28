OMA subió tras reporte mejor a lo esperado

Los títulos del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), operador de los aeropuertos de Monterrey y Acapulco, subieron 3.14% a 235.27 pesos este martes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tras reportar resultados del segundo trimestre mejores a los esperado por los analistas.

Los resultados superaron las expectativas del mercado y se beneficiaron del crecimiento en los ingresos por servicios comerciales y de carga, así como una mejora en el costo de financiamiento.

OMA reportó ingresos totales durante el segundo trimestre del 2026 por 4,466 millones de pesos, desde los 4,353 millones del mismo periodo del año pasado, un alza de 2.6 por ciento.

De manera detallada, los ingresos aeronáuticos subieron 3.9%, impulsados principalmente por un aumento del 7.7% en los ingresos por TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto) nacional.

Los ingresos no aeronáuticos aumentaron 9.8%, este segmento mostró un dinamismo sólido gracias a actividades comerciales (+6.7%), en donde destacaron los estacionamientos (+8.8%) por incrementos en tarifas; los restaurantes (+11.3%) por la apertura de nuevas unidades y mayor penetración; y los salones VIP (+15.8%), especialmente en Monterrey y Torreón.

En cuanto el tráfico total de pasajeros tuvo un ligero incremento del 0.4%, alcanzando los 7.2 millones. Aunque el tráfico internacional disminuyó un 1.2%, el tráfico nacional aumentó un 0.6 por ciento.

Los aeropuertos con mayor crecimiento fueron San Luis Potosí (+22.6%), impulsado por nuevas rutas, y Durango (+21.2%).

La utilidad neta consolidada fue mayor en 10.2 por ciento. Gracias a la combinación de mayores ingresos y menores costos financieros, la utilidad neta ascendió a 1,478 millones de pesos.