Wall Street cierra a la baja mientras mercados esperan con cautela la decisión de la Fed

Los tres principales índices de Wall Street cerraron este martes con una baja el martes tras una sesión volátil, porque los inversionistas se mostraron cautos antes de lo que se anticipa será un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal.

El S&P 500 perdió 9.00 puntos, o 0.14%, a 6,606.28 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajó 14.79 puntos, o 0.07%, a 22,333.96 puntos. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 125.55 puntos, o 0.27%, a 45,757.90 unidades.

Los inversionistas prevén en gran medida un recorte de 25 puntos básicos de las tasas de interés del banco central estadounidense al término de su reunión de dos días del miércoles para contrarrestar el debilitamiento del mercado laboral estadounidense.

Las ventas minoristas estadounidenses aumentaron más de lo previsto en agosto, mostraron el martes datos del Departamento de Comercio, pero apenas modificaron las expectativas de recorte de tasas.

Los inversionistas también pasaron por alto las noticias de que el Senado de Estados Unidos confirmó al asesor económico de la Casa Blanca Stephen Miran para la Junta de la Fed y una corte de apelaciones rechazó el intento del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

Los sectores de servicios públicos e inmobiliario del S&P 500 lideraron los descensos entre sus pares. El índice de volatilidad CBOE subió a su nivel más alto en más de una semana.

Las pérdidas de UnitedHealth Group y Nvidia arrastraron al Dow Jones a la baja. Las acciones de Nvidia cayeron después de que Reuters informó de la débil demanda en China por su nuevo chip de inteligencia artificial.