Investigación preliminar apunta a que Nvidia violó la ley antimonopolio de China

China continuará investigando al gigante estadounidense de chips Nvidia después de que los resultados preliminares mostraran que había violado la ley antimonopolio del país, dijo este lunes en un comunicado el regulador del mercado chino.

El breve comunicado de la Administración Estatal para la Regulación del Mercado no explicaba en detalle cómo la empresa estadounidense, conocida por sus chips de inteligencia artificial y juegos, podría haber violado las leyes antimonopolio de China.

En diciembre, China inició una investigación contra Nvidia por lo que consideró presuntas violaciones de la ley antimonopolio del país, una investigación que fue ampliamente vista como un golpe de represalia contra las restricciones de Washington al sector chino de chips.

El regulador chino también dijo que el fabricante de chips estadounidense también era sospechoso de violar los compromisos que asumió durante su adquisición del diseñador de chips israelí Mellanox Technologies, según los términos descritos en su aprobación condicional de 2020 de ese acuerdo.

La SAMR añadió este lunes que continuaría sus investigaciones. Nvidia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Según la ley antimonopolio china, las empresas pueden enfrentarse a multas de entre el 1% y el 10% de sus ventas anuales del año anterior. China generó unos ingresos de 17,000 millones de dólares para Nvidia en el ejercicio fiscal que finalizó el 26 de enero, es decir, el 13% de las ventas totales, según su último informe anual.

El anuncio del regulador del mercado chino se conoce mientras Estados Unidos y China mantienen conversaciones comerciales en Madrid, en las que se espera que los chips, incluidos los fabricados por Nvidia, figuren en el orden del día.