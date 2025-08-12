Wall Street cierra con avances; inflación lleva al S&P 500 y al Nasdaq a niveles récord

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este martes. El S&P 500 y el Nasdaq marcaron máximos tras la publicación de cifras de inflación que respaldaron las apuestas por un recorte a la tasa de interés de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, ganó 1.10% con 44,458.61 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanzó 1.13% a 6,445.76 puntos. El Nasdaq Composite subió 1.39% hasta 21,681.90 puntos.

Los inversionistas reaccionaron optimistas tras conocer que el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos subió 0.2% en julio, tras subir 0.3% en junio. En los 12 meses transcurridos hasta julio, el IPC creció 2.7%. Los analistas esperaban datos de 0.2% y de 2.8 por ciento.

Los futuros sobre fondos federales, seguidos por la herramienta FedWatch, de CME, muestran una probabilidad de 94.4% de que la Reserva Federal reduzca su tasa de interés en 25 puntos base en su reunión de septiembre, llevándola hasta un rango entre 4.25% y 4 por ciento.

"El dato es un alivio y la confirmación que Wall Street esperaba para aumentar las apuestas de un recorte. La presión de otros miembros de la Fed sobre Jerome Powell hace aún más factible el ajuste", afirmó Andrés Espinosa, director de desarrollo de negocios de Excent Capital.

Los 11 sectores del S&P 500 terminaron la jornada con ganancias. Destacaron los avances de servicios de comunicación (+1.81%) y tecnologías de la información (+1.37%). En el Dow, las acciones de UnitedHealth (+3.65%) y Goldman Sachs (+3.36%) lideraron las alzas.