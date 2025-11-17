Wall Street cae 1% arrastrado por Nvidia, antes de sus resultados del tercer trimestre

Las acciones en Wall Street retrocedieron el lunes, afectadas una vez más por las caídas en el sector tecnológico, mientras los inversionistas esperan publicaciones clave esta semana, incluyendo las ganancias de Nvidia y el informe de empleo de septiembre en Estados Unidos.

El S&P 500 perdió 0.91%, para terminar en 6,672.5 enteros, mientras que el Nasdaq Composite perdió 0.84%, hasta los 22,708.08 puntos y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 1.18%, hasta 46,590.49 unidades.

Las acciones tecnológicas y ligadas a la inteligencia artificial encabezaron las caídas mientras los inversionistas recalibran sus apuestas sobre el ciclo de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) y sobre la sostenibilidad de la creciente inversión en inteligencia artificial que han impulsado al mercado en los últimos meses.

vidiaN, el fabricante de chips fue el centro de atención luego de que sus cotizaciones retrocedieron, antes de presentar sus resultados del tercer trimestre el miércoles.

El mercado no solo evaluará si la empresa más valiosa en bolsa vuelve a batir las expectativas, sino que sus perspectivas ayudarán a disipar los temores respecto de las altas valoraciones de empresas tecnológicas relacionas con IA.

“Si ofrecen alguna orientación o pronóstico, aunque sea ligeramente tibio, sobre la demanda de sus chips, el mercado lo tomará mal”, afirmó Ross Mayfield, estratega de inversiones de Baird.

Los resultados financieros del tercer trimestre de minoritas como Walmart, Home Depot y Target planeados para esta semana podrían ofrecer información sobre el poder adquisitivo de los consumidores durante el tercer trimestre.

“Las acciones de consumo, especialmente ante la falta de algunos datos del mercado laboral, van a ser importantes para determinar cómo percibe el mercado la temporada navideña”, destacó la estratega.

Además, los inversionistas estarán atentos al dato de empleo no agrícola de septiembre, que se publicará el jueves y será el primero en divulgarse luego de la ausencia de información por el cierre del gobierno estadounidense. También, se espera la publicación de las minutas de la reunión de octubre de la Fed.

Por otro lado, Alphabet fue de las empresas que registraron ganancias el lunes, reputando poco más de 3% después de que Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, anunciara la adquisición de una participación en la empresa matriz de Google.