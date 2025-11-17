Nvidia retrocede 3% en bolsa a la espera de sus resultados trimestrales

Los títulos de Nvidia se encaminan a caer alrededor de 3%, la jornada del lunes en Wall Street, mientras que los inversionistas aguardan el evento principal a media semana en que el principal fabricante de chips de inteligencia artificial (IA) dará a conocer sus resultados trimestrales.

Los resultados que se publicarán al finalizar las cotizaciones del miércoles se perfilan como una prueba para el auge de la inteligencia artificial y empresas relacionadas, las cuales se han visto presionadas durante las últimas semanas debido a una posible burbuja por las altas valoraciones de firmas tecnológicas.

El analista tecnológico de Wedbush, Dan Ives, espera que el fabricante de chips y su CEO Jensen Huang, cumplan con las expectativas en medio de la continua demanda de IA.

"Creemos que los resultados de Nvidia serán otro momento importante de validación para la Revolución de IA y serán un catalizador positivo para las acciones tecnológicas", dijo Ives.

Durante los últimos años, el mercado ha respondido con entusiasmo al negocio más que consolidado de Nvidia. En lo que va del año el precio de sus acciones se ha incrementado 44%, mientras que en los últimos tres años se ha disparado poco más de 1,100%, convirtiéndose en la empresa más rentable del grupo llamado Siete Magníficas.

Su peso representa el 8% del S&P 500. Además, en julio se convirtió en la primera empresa en alcanzar los 4 billones de dólares en valor de mercado, y a finales de octubre estuvo cerca de romper la barrera de los 5 billones, un hito sin precedentes.

UBS, la banca de inversión suiza, prevé que Nvidia volverá a superar las expectativas en este tercer trimestre, estimando ingresos de 56,000 millones de dólares. Además, resaltó que la generación de chips Blackwell concentrará más del 70% de los ingresos en 2025 y 2026, antes del despegue de Rubin en 2027.

Por su parte, Citi, uno de los bancos más grandes en Estados Unidos, apuntó a que la empresa reportará ingresos hasta por 57,000 millones para el tercer trimestre y 62,000 millones para el cuarto. Además, ha revisado al alza sus estimaciones de beneficios para los próximos tres años, en línea con un aumento global del gasto en infraestructura de IA.