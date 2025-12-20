Avanza 8% la construcción del tren México-Querétaro; transportará a 10 millones de pasajeros al año

Querétaro, Qro. La construcción del tren Ciudad de México-Querétaro registra un avance general de 7.5% y, una vez concluido, se estima que transportará anualmente a 10 millones de pasajeros, reportaron autoridades federales.

Durante un recorrido de supervisión -en el tramo que cruza San Juan del Río, en Querétaro- la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que no ha habido contratiempos en el proyecto; detrás del avance de la obra, añadió, hay trabajos de ingeniería, gestiones y la adquisición de derechos de vías.

“Detrás de este 8% de avance de tren hay muchísimo trabajo, (…) está el trabajo de los compañeros que van abriendo derecho de vía, es decir: que, si hay terreno que tiene que adquirirse, tiene que ser en consenso con la gente, que la gente entienda, nada por la fuerza, sino sencillamente razonando y todos están de acuerdo con el tren, entonces, no ha habido problema realmente y, además, comprar la tierra a un precio justo, como debe ser”, expresó.

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Vallejo Suárez, reportó el avance general de la obra, de 7.5%, y en el frente nueve -en el que se realizó el recorrido- el avance llega a 8 por ciento. El proyecto, añadió, avanza sin contratiempos y con la expectativa de cumplir con el tiempo establecido.

“No tenemos mayores contratiempos, estamos optimistas en el desempeño de nuestras funciones, sabemos que podemos cumplir con los tiempos establecidos. Y pedimos comprensión a la gente de las molestias que ocasionemos de manera temporal en la construcción de esta gran infraestructura de progreso para el país”, declaró.

Gustavo Vallejo explicó que por el escaso tiempo para ejecutar el proyecto, pero por la disponibilidad de recursos técnicos, financieros, mano de obra y un proyecto ejecutivo listo, se segmentó la vía en 12 tramos para realizar una construcción simultánea.

La obra, añadió, contempla la construcción de túneles para no afectar el tráfico que existe en la carretera México-Querétaro.

Aunque el trayecto tiene una longitud de 226 kilómetros, precisó que el esfuerzo de construcción es de 545 kilómetros de vías nuevas, entre ellas, 411 para el uso de pasajeros y 65 kilómetros que serán arreglados para las vías de carga.

Por Querétaro atraviesan cuatro tramos de construcción, que suman 80 kilómetros; en ellos se cuenta con 4,500 empleos activos, que representan casi 50% de los empleos que se generaron en el estado entre mayo y noviembre, informó el general de división.

“Hay una gran economía de escala que hoy nos da certeza de que, si bien tenemos que convivir con una vía activa de carga, que estamos construyendo a su vez, liberando derechos de vía, que tenemos una dificultad para los suministros estratégicos -porque las calles son muy sinuosas-, que todos los puentes que vamos a intervenir tienen mucho tráfico, aún con todo esto tenemos grandes puntos a favor que nos permiten ser muy optimistas en el periodo de ejecución de la vía”, comentó.

Trayectos de 2 horas

El tren de pasajeros atravesará una longitud de 226 kilómetros, a una velocidad máxima de 160 a 200 kilómetros por hora, agregó el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza.

La demanda estimada es de 10 millones de pasajeros al año; se beneficiará principalmente la población de la Zona Metropolitana (ZM) del Valle de México, ZM de Querétaro, de San Juan del Río, Tula, entre otras localidades.

El tiempo de recorrido entre Ciudad de México y Querétaro es de aproximadamente dos horas; por tramos: el recorrido de San Juan del Río al Centro Histórico de Querétaro será de 43 minutos y de Ciudad de México a San Juan del Río de 01 hora con 20 minutos.

Durante el recorrido de supervisión, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, resaltó que la obra representará un antes y un después para la entidad, debido a que será un elemento de conectividad y competitividad.