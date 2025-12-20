Blue Origin lleva al espacio por primera vez a una persona con paraplejia

Por primera vez una persona con paraplejia viajó al espacio, en un breve vuelo de la compañía Blue Origin este sábado.

La compañía espacial, propiedad del multimillonario estadounidense Jeff Bezos, lanzó su misión suborbital New Shepard a las 8:15 hora local (14H15 GMT) desde sus instalaciones en Texas.

Michaela Benthaus, una ingeniera aeroespacial y de mecatrónica alemana de la Agencia Espacial Europea, fue una de las pasajeras que cruzó la línea de Kármán, el límite entre la atmósfera y el espacio exterior reconocido internacionalmente, durante un vuelo de aproximadamente 10 minutos. Iba acompañada por otras cinco personas.

Benthaus sufrió un accidente de ciclismo de montaña que le provocó una lesión medular y ahora usa silla de ruedas. "Después de mi accidente, me di cuenta de lo inaccesible que sigue siendo nuestro mundo" para las personas con discapacidad, dijo en un video publicado por la compañía.

"Si queremos ser una sociedad inclusiva, debemos ser inclusivos en todos los aspectos, y no solo en aquellos que nos convienen", añadió.

El cohete y la cápsula que transportaba a los turistas espaciales se separó en pleno vuelo antes de descender suavemente al desierto de Texas, frenada por paracaídas.

El nuevo director de la NASA, Jared Isaacman, elogió esta primicia y felicitó a Benthaus por su perseverancia: "Acaba de inspirar a millones de personas", afirmó en la red X.

Este fue el decimosexto vuelo tripulado de Blue Origin. La compañía lleva años realizando vuelos de turismo espacial —cuyo precio no se ha hecho público— con su cohete New Shepard.

Decenas de personas ya viajaron al espacio con Blue Origin, entre ellas la cantante pop Katy Perry y William Shatner, quien interpretó al legendario Capitán Kirk de la serie Star Trek.

El gran competidor de Bezos en este ámbito es Virgin Galactic, que ofrece una experiencia similar de vuelo suborbital.

Pero Blue Origin aspira a ir más allá y quiere posicionarse en el mercado de los vuelos orbitales y competir con SpaceX, del multimillonario Elon Musk.

Este año la empresa logró realizar dos vuelos no tripulados en órbita gracias a su cohete New Glenn, mucho más potente que el New Shepard.